光學半導體晶圓代工大廠采鈺(6789)周四舉行上市前業績發表會。采鈺是台積電(2330)持股73%子公司，采鈺本次辦理現金增資2萬1020張，掛牌股本將提升至31.5億元，預計將於6月中下旬掛牌上市。周二股東會通過配息2元，以周四興櫃收盤價416元計算，現金殖利率0.48%。

采鈺成立於92年12月，主要從事影像感測器及微型光學元件之晶圓級代工，提供彩色濾光膜、微透鏡、光學薄膜等製程。采鈺是全球少數能同時提供光學設計和半導體製程整合的廠商，服務涵蓋光學模擬、光學結構設計、半導體製程和晶圓級測試，完整的解決方案幫助客戶加速產品開發與量產時間。公司技術主要應用在影像感測器、光感測器、屏下光學指紋感測器，及3D感測器等，終端產品涵蓋手機等消費性電子、車用感測、安防監控以及醫療等。台積電財務長黃仁昭也與會表示，公司出身到成長充斥著台積電價值、文化、產業管理，並保有技術及客戶的自主開發能力，緊密合作組成技術&市場互惠夥伴，他也強調，台積電目前沒有要增加該持股。

隨著各家手機品牌推出支援更高畫素、解析度的拍照功能，采鈺影像感測器已成功量產至0.61微米像素尺寸、2億畫素規格，為目前全球最高畫素產品，並具備全畫素相位對焦以及夜間高感光度等功能；微型光學元件已開發量產的多通道環境光感測器、超薄式屏下光學感測器等，皆是目前全球最高階的產品，技術處於領先地位。此外，采鈺在車用感測無論是製程、材料等皆已累積豐富車規經驗，能提供高動態範圍(HDR)大小微透鏡設計、消除LED閃爍(LFM)灰色材料等晶圓級影像與感測元件，可支持客戶拓展車用市佔或協助後進客戶加速導入車用的相關流程；另公司積極開發超穎表面(Metasurface)的相關技術和製程，其扁平化結構特性符合終端應用電子裝置薄型化趨勢，在大量製造及組裝上較傳統lens更具成本優勢，預期在公司中長期發展上增添成長動能。

采鈺111年度第一季營收22.96億元、稅後淨利5.23億元、每股盈餘1.78元，分別年增38.92%、41.49%及 40.16%，營收獲利持續成長。采鈺科技兩大產品主軸影像感測器及微型光學元件，涵蓋人眼影像視覺的可見光，以及機器視覺的不可見光，相互搭配帶來更完整的光學感測覆蓋。展望未來，光感測應用多樣化、感測器逐漸成為許多終端應用的標準配備，產能配置充分，采鈺科技也因應市場趨勢已在龍潭建設新廠，該廠5月拿到使用執照，預計於今年第四季達第一階段量產；預期未來手機畫素及效能持續提升、輔助駕駛ADAS的裝載普及化、自駕車Level 3以上的感測系統需求，以及創新AR/VR殺手級產品問市，將帶動采鈺科技迎向下一階段的營運成長。

采鈺董事長關欣表示，公司LOGO像眼睛，象徵全新的視野、全新的光學時代。公司也成立ESG永續發展推行委員會。而采鈺供應鏈多元且彈性，符合各方面需求，技術面發展上，公司基本核心理念是與新舊技術產生連結，彼此相加產生更大優勢，產能面方面，也希望生產具共通性，產生大效益。

今年以來通膨、戰爭、疫情、消費性需求下降等變數影響，采鈺高層林光鵬表示，手機出貨量狀況，因疫情的因素下，供需所造成庫存量太大問題，全球手機出貨量約12、13億支，今年預估也會維持該數量；疫情封控問題可望逐步好轉，加上7月是傳統旺季，以公司來看，第一季符合預期、四月營運也達到目標，從整體來看，對公司狀況看平穩。市場庫存過多問題，對采鈺而言，CIS的產品廣域大，涵蓋不同領域，以及微型光學元件以客製化為主，其實問題均不大，供需上的狀況，公司看起來平穩，今年下半年營運保持審慎樂觀。

采鈺龍潭新廠進度，副總黃文榮提到，公司覺得生產空間不足，加上新技術新應用的培育，自2020年開始布局新廠，按計畫5月開始機台試車，新廠預計還是以12吋為主，規模與新竹廠大小一樣，最重要該廠將發展微型光學元件的應用，還產能將跟客戶依共識逐步擴充。

采鈺財務長蔡銘輝，上市時程，目前內部法定程序都完成。而匯率波動上，影響原物料採購等議題，他提到，美金收入大於美金支出，公司避險謹慎但積極。央行匯率政策升息上，台灣對歐美國家相對保守，對公司影響幅度不大，持續關注利息對籌措資金上是個議題。