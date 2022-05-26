雲豹能源(6869)旗下子公司天能綠電再傳捷報，今(26)宣布與電動機車龍頭Gogoro簽約，年交易300萬度綠電，協助Gogoro完成再生能源布局。

全球淨零碳排趨勢，加上國際供應鏈急迫要求，在當前綠電供不應求的大環境下，國內電動機車領導品牌Gogoro選擇與雲豹能源旗下天能綠電合作，看中的不僅是天能綠電的高效率服務，母公司雲豹能源更提供足夠的綠電，供給Gogoro協助其朝向再生能源使用之營運目標邁進。

雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，近期受到國際供應鏈要求、政府用電大戶規範、以及企業宣示實踐ESG等因素，國內各大企業積極尋求綠電，而雲豹能源提供再生能源供電和售電一條龍服務，在北中南各地皆持有多座大型太陽能電廠，加上全台最大漁電共生場域預計今年底完工，以及未來離岸風電等，綠電不餘匱乏，都將作為天能綠電的供電質量保證。

因此，天能綠電藉由母公司雲豹能源本身為再生能源開發商，跨足太陽能、離岸風電、儲能、水處理等多元領域，具備綠電充足且穩定之優勢，天能綠電負責提供客戶各式綠電用電規劃服務，為客戶媒合並購買到最適合的綠電。今年以來，服務過的客戶橫跨半導體、電子、服務、金融、化工業等，預計今年下半年起將陸續與多家企業完成綠電轉供，趙書閔有信心，今年售電業績可望大幅成長。

此次，天能綠電未來將協助其規劃Gogoro各據點以及GoStation也採用綠電，同時，雲豹能源秉持整合服務精神，不辜負天下雜誌公布「服務業成長最快第一名」之排名，將憑藉豐富的開發、投資、售電經驗，拓展多元再生能源發電，並協助企業使用綠電，一同達成政府2050淨零碳排目標。