高雄大寮區一棟大樓地下室日前傳出竊案，一輛機車置物箱內的螺絲起子、切割機模組和量尺全都不翼而飛，被害人發現後趕緊報警，但現場監視器完全拍不到機車，一度找不到線索，但眼尖員警一看發現一旁汽車玻璃反射拍攝到機車，甚至連竊賊全都拍進去，而這名竊賊是慣犯，早就被逮許多次，難怪員警一眼就能認出，訊後將人送辦。

大寮區內厝路大樓地下室一輛機車置物箱放置2支螺絲起子、14組切割機模組、1個量尺等工具這個月7日突然不翼而飛，疑似遭人偷竊，林園分局忠義派出所獲報後到場勘查，但困難的點是機車停放地點為監視器拍攝死角，完全沒拍到畫面，一度找不到相關線索。

但員警這時卻突然發現一支監視器畫面，可見停放一旁的汽車玻璃反射拍攝到機車，甚至連竊賊也都入鏡，只見他東摸西摸，清楚記錄下整個行竊過程，由於這名37歲的黃姓竊嫌是慣犯，過去就因為時常順手牽羊被逮，當地員警一眼就認出他的身分，他到案後說自己就是看到東西就想拿，也沒有拿去賣，將所有偷來的工具一併還給被害人，最後依竊盜罪送辦。