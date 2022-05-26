財政部於今日核釋預售屋買受人於簽訂預售屋買賣契約書前，支付定金或類似名目之金額，取得平均地權條例第47條之3第5項所定之書面契據(紅單)，是基於預售屋買賣關係而成立之契約行為，自110年7月1日起轉售紅單與第三人者，屬所得稅法第4條之4第2項規定之預售屋及其坐落基地交易，應課徵房地合一所得稅。

財政部說明，考量外界迭有反映藉短期炒作或哄抬預售屋價格，獲取高額利潤卻繳納低額或未繳納所得稅之不合理情形，110年7月1日起實施房地合一稅2.0，將納稅義務人交易預售屋及其坐落基地視同房地交易，納入房地合一所得稅制課稅範圍。

有關紅單交易性質，經洽詢內政部意見，不動產業者與預售屋買受人不論簽訂預售屋紅單（買賣預約）或買賣契約書，兩者均係基於預售屋買賣關係而成立之契約行為，預售屋買受人將紅單轉售他人，且依民法相關規定仍屬有效者，其交易日期在2021年7月1日以後，應依法課徵房地合一所得稅，以符租稅公平，並有效落實房地合一稅2.0抑制短期投機炒作之立法意旨。另預售屋買受人因違反平均地權條例第47條之3第6項規定轉售紅單，經主管機關依規定科處之罰鍰，於計算交易所得時，不得自該課稅所得額減除。

財政部提醒，預售屋買受人如於去年7月1日以後至本令發布日前有轉售紅單，並於111年6月30日以前完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。如有相關申報疑義，可向所在地國稅局洽詢。