國民黨記者會指出，台灣生育率下降是蔡英文總統執政不力、兩岸關係緊張所導致，民進黨發言人李妍慧表示，民進黨政府增加托育補助、育兒津貼加倍、不孕症補助以及各種加薪減稅措施，幅度都遠優於國民黨執政時期，請國民黨不要只會用兩岸關係緊張這樣的「歪邏輯」來噴政治口水，應一起成為育兒過程最堅強的「神隊友」。

李妍慧指出，身為三個小孩的媽媽以及政治工作者，民進黨政府推出各項有感育兒措施，以0到6歲的托育經費來說，2016年上任時的154億元，大幅增加到2022年800多億元。政府增加福利、照顧青年家庭，推動「0到6歲國家跟你一起養」包括五大措施皆優於國民黨執政時期。

她說，例如加薪減稅減輕家庭負擔、育兒津貼加倍、增加平價托育名額、增加托育補助及降低學費、擴大不孕症治療補助、打造親職友善環境。此外，產婦及產婦配偶的產檢假、陪產檢及陪產假增加2天，並且增加產前檢查項目。這些措施都優於國民黨執政時期。

關於國民黨提到的低薪資，李妍慧指出，相較於馬英九執政8年，實質薪資倒退，平均每年實質經常性薪資的成長率為「負」0.26％，綠色執政的2020年實質經常性薪資成長1.72％，創2000年以來最大的漲幅。

李妍慧表示，台灣面對少子女化的問題，這當中存在長期與結構性的因素，攤開歷年執政表現，國民黨不只執政時表現較差，現在還用兩岸關係等政治語言來扭曲事實。民進黨政府會繼續減輕年輕世代、想要生養下一代民眾的各種問題，用具體對策作為育兒「神隊友」。