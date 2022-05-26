TVBS新聞昨(25日)爆出女主播宮鬥風波，受害主播發現衣物被剪破，在座位裝針孔攝影機追兇，又傳出受害主播會擺陣燒符咒，事後報案處理，也傳有當事人已遭懲處。早期也曾在T台的岑永康今(26日)也跟風寫下當年擔任主播時的「宮鬥回憶錄」，坦言跟老婆張珮珊確實曾「搶過時段」，還剪過她衣服線頭、對她桌面潑忘情水，幽默口吻笑翻網友，連TVBS當家主播夏嘉璐、名嘴黃暐瀚都被釣出來留言相虧。

岑永康(26日)曬出跟張珮珊的合照，用幽默口吻述說當年跟老婆的互動：「對，我承認當年我跟這位主播搶時段，搶到後來只能一人播一半，我有到她辦公桌把她的盆栽『擺正』、也有『剪她衣服』（的線頭）、也有對她桌面『潑』忘情『水』」，說的其實都是當年追老婆的情節。

岑永康自爆曾與老婆張珮珊「搶時段」，但說的其實都是當年追老婆的情節。（圖／取自臉書@岑永康張珮珊窩幸福）

他還表示後來公司震怒，才把張珮珊調度來做他的夫人，「我也虛心認錯，接受懲處，去做她的先生。事後檢討報告，太特殊的姓氏真的不能做壞事，如果新聞報導某『岑』姓男主播、全台唯一、肯定是我！」幽默地開了一下自己的玩笑；但對於這次的T台主播宮鬥風波，他則表示：「離開是非圈多年，真的什麼都不知道」，委婉請大家不要再打電話來詢問。

岑永康與老婆張珮珊結婚多年，至今互動日常依舊俏皮甜蜜大放閃光。（圖／取自臉書@岑永康張珮珊窩幸福）

岑永康這篇貼文放閃搞笑，連TVBS當家主播夏嘉璐都忍不住來留言：「居然把娶佩珊寫成懲處？！真的要被懲處了你」，而岑永康展現求生慾急忙補充：「娶到珮珊是賺到」；名嘴黃暐瀚也留言虧：「這卦太猛，推起來！」；網友也笑回：「你鬥輸了，也賺到一輩子！」、「一切的一切都是岑先生的陰謀」、還有網友妙語總結：「有妻徒刑」，讓岑永康看了忍不住回：「這個標題很厲害」。