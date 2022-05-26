新北市民進黨團今在議會總質詢時，針對各局處做評比，其中青年局被點名，成立半年間花費85萬元做了一份問券調查，但成果不佳，而教育局也被批特立獨行，未實施全面停課，與其他縣市同步。對此，新北市長侯友宜表示，將會虛心檢討，並督促各局處。

民進黨今針對各局處進行頒獎典禮，其中表現較好的局處是工務局、勞工局、地政局、消防局、警察局；表現待加強的是青年局、新聞局、觀旅局、教育局、秘書處、環保局。

市議員張維倩表示，青年局長上任近半年做了一份「新北市青年生活及意向調查」，但電話民調幾乎是用市話及手機，現在是網路時代，家中電話幾乎都是長者接聽，根本無法有效調查到青年族群需求。

對此，青年局長錢念群表示，該民調 分為上半年與下半年及質化調查，因此花費較多，市府會先了解政策推動方向，後續會研擬業務作法，實質幫助青年。

另外，市議員李余典也提到，民進黨團19日曾召開記者會，要新北全面停止實體上課，採用線上教學，且目前全市已有約8成國中小實施居家線上教學，市府應該統一標準，避免學生染疫。

侯友宜回應，中央當初預估23日是疫情高峰期，但是北部疫情走得比南部快，新北高峰期是在18日前，加上新北又有城鄉差距，這就是爲什麼要採取彈性授權、因地制宜策略，授權學校依狀況調整，避免弱勢學生權益被犧牲。

另外，是否提早放暑假，侯友宜說，現在疫情仍在變化中，新北最早碰上疫情浪頭，目前仍在觀察，也要看快篩陽視同確診上路後，確診數是否會上升，不過新北市醫療量能一定能撐住，新北市會彈性調整。