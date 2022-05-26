台東確診案各鄉鎮市累計。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東高中以下暫停實體課程至6／5。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

符合條件長者6／30前至合約院所接種各劑次COVID-19疫苗送家用快篩試劑。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

快篩陽性者就醫注意事項。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣26日新增 749名確診者，全縣累計9977例，其中台東市居冠，累計5330例。縣內共有7養護、2身障、5矯正機關、2間醫院有群聚事件，台東縣衛生局持續定期採檢匡列中。另台東3例死亡案例，分別為78歲男、94歲男及1歲6個月幼兒。

台東縣衛生局長黃明恩在線上疫情說明會指出，749名中，有645名民眾戶籍或居住地分在台東、104名為外縣市醫院通報；目前台東縣累計確診個案9977人，現管接觸者1560人。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增26例確診個案。今日新增1監所群聚，有3員工確診，已完成相關接觸者匡列採檢，目前皆為陰性，其餘4監所新增2確診。

另外，養護機構部分新增21例皆為群聚區域隔離中陰轉陽，身障機構與醫院則無新增，衛生局持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。目前縣內仍有7養護、2身障、5矯正機關、2間醫院群聚事件監測中，衛生局持續定期採檢匡列中。

另中央今日宣布台東3例死亡案例，第1案為78歲男性，無接種疫苗、有心血管疾病史；第2案為94歲男性、接種3劑疫苗、有心血管疾病病史；第3案為1歲6個月大幼兒、女性、無接種疫苗、有腸道閉鎖病史。

在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診161生、23師，累計共1834生、214師。台東縣政府教育處26日宣布，全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，5月30日至6月5日繼續實施遠距線上教學，停止實體課程1週。

由於疫情反覆無常，國內本土確診個案連續3天超過8萬例，接種疫苗可有效降低重症及死亡機率，許多家長都希望讓5-11歲孩子盡快接種兒童BNT疫苗，台東縣5／26起開始施打，各校陸續安排校園接種場次，其中12-17歲青少年接種追加劑（第3劑）須與第2劑間隔滿5個月，預計6／2起在校園接種。

縣長饒慶鈴提醒家長，若要帶孩子到診所或醫院接種，請先仔細評估，務必要帶學校發出的「補接種通知單」、健保卡。並呼籲家長及早帶孩子前往施打，希望能提高兒童疫苗覆蓋率，降低重症機率。