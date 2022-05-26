立法院教育及文化委員會26日下午邀請國立故宮博物院院長吳密察進行業務報告並備質詢，針對故宮組改議題，儘管5月份政院擬推的組改名單未列入故宮，但多位立委仍強調若由二級降為三級將影響故宮專業度，院長應積極討論並堅持捍衛故宮立場。

立委萬美玲指出，不論故宮將維持現狀或改組，身為院長應積極表態，對於未來故宮將被放在什麼樣的位置，包括可能被列入組改的時程都應掌握，對整體營運模式影響體大。

立委林奕華亦指出，院長吳密察至今仍表示願納入文化部下作為三級機關，相較於原能會主委謝曉星的據理力爭，指吳密察「雖是院長位階卻沒有捍衛故宮」降級後的預算、人力資源實則會差非常多。

立委賴品妤指出，故宮委外進行最適組織形態研究計畫，已於去年產出報告，綜觀國際同級的博物館，多採用類法人組織以保持博物館的獨立性與人事任用的彈性，作為院長的吳密察應有自己的定見並進行充份溝通。

吳密察表示博物館一方面走向為文物管理與策展，另一走向是經營面，以行銷、賺錢為目標，「是兩個領域，如何有效結合是各博物館努力的方向」故宮的走向仍要看政府政策、台灣法律環境、國人期待與博物館專業，才能評估出最好的定位，未來若正式列入組改名單，將會舉辦公聽會，聽取各方意見。