台達電(2308)執行長鄭平於2022台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2022)宣布台達由工業品牌拓展至商業品牌，並展示嶄新的企業識別，鄭平表示，台達產品從元件走向系統解決方案，愈來愈接近客戶，希望藉由將工業品牌結合商業品牌，更了解客戶需求及應用。

2022台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2022)睽違兩年回歸實體展，台達電此次將展區打造為「零碳社區」參展，並於今天記者會中宣布將台達電工業品牌拓展至商業品牌。

鄭平表示，台達自1971年成立，並將2010年定為台達電的「品牌元年」，宣示推動工業品牌，以更創新、宏觀的思維打造卓越的品牌形象，使企業發展更永續，歷經50年的發展，台達電已由零組件供應商轉型為系統整合方案的提供者，系統解決方案愈來愈多，愈來愈接近客戶，現已成為全球領先的工業品牌；相較於消費性產品多為整合性產品，必須跟上流行、不斷創新，工業品牌強調功能設計、性價比、可靠度，對應都是大客戶及領域的專家，因為彼此很了解，無須太多訴求，近幾年，台達業務範疇漸趨多元，積極發展智能樓宇、能源基礎設施、電動車充電及其關鍵電力與動力系統，並逐漸開花結果，帶來更貼近使用者需求的體驗與價值，因此決定從工業品牌擴展至商業品牌，以智慧節能的解決方案，期許提供客戶更健康、舒適、安全的生活品質，打造以人為本的永續城市。

台達品牌長郭珊珊表示，從工業品牌走向商業品牌不是今年發生，台達自2017年定位轉型，已將服務及產品做了新的區分，工業品牌強調規格，亦決定能否拿到訂單，商業品牌則偏向B To B，客戶可能已經是台達產品的使用者，這些年台達致力於智能樓宇，藉由創新解決方案，打造對環境友善同時兼顧使用者需求及健康的生活環境，面對疫情，這個概念顯得更具意義，今年台達以零碳社區為主題，透過嶄新企業識別亮相，彰顯我們從工業品牌出發，漸而融合商業品牌的進程，未來我們商業品牌將以電動車、樓宇自動化及微電網為主，相關應用會愈來愈多。

台達此次將展區打造為「零碳社區」，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動車充電管理，以及各項創新整合的產品服務，台達樓宇自動化解決方案事業部總經理江文興表示，台達樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，整合空調、照明、安防等子系統，除了可以透過影像監控與能效分析來提升節能效果，更是智慧營運、數位管理的基礎。

此外，隨著健康議題在近年來廣受重視，健康建築已成為綠建築之外的另一個焦點；在國際WELL健康建築標準中，台達運用自有產品方案即可取得41分，結合設計與管理提案，更可以取得最高白金級80分以上的高分；疫情之下，室內通風非常重要，台達的室內空氣品質解決方案已經於桃園八間幼兒園示範導入，並且也應用於臺北市北投奇岩長青日間照顧中心等數個照護機構及醫療院所，實踐台達創新方案在不同場域中對使用者健康需求的有效回應。

在低碳交通與能源方面，台達亦積極佈局，包含首度亮相的電動機車充電方案、電動車動力系統與充電基礎設施、儲能系統等等，並透過台達自主研發的DeltaGrid能源管理系統，將再生能源、電力調節、儲能方案有效整合，助力未來實現社區微電網。

鄭平也重申台達實踐RE100的承諾，鄭平表示，台達全球廠區藉由使用綠電、節能措施、購買綠電憑證，2021年使用再生能源比例約55%，預計2025年達到70%到80%，並於2030年實現所有廠區100%使用再生能源目標。