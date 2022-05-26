奇偶科技(3356)股東會通過每股配息1.2元，奇偶科技董事長戴光正表示，除網路攝影機及影像監控軟體及中央監控軟體持續升級開發外，公司亦很早就開始在AI人工智慧領域佈局，目前已有多客戶端點POC測試，預期日後在網路攝影機及AI人工智慧整合將有卓越的成果，希望這波疫情與俄烏戰爭結束後，市場可恢復正常．讓公司營收有更大突破。

奇偶科技今天舉行股東會，由戴光正親自主持，會中承認110年度財務報表，110年度合併營業收入12.5億元，較109年度成長7.7%。集團營業毛利5.8億，較109年成長9.9%，毛利率穩定47%，較前年上揚1%。在毛利率穩定提升及營業費用得宜控制下，營業利益較前年增加1.1億元， 營業利益率12%，本業獲利明顯改善。稅前淨利1.98億元，稅後每股盈餘1.97元。

戴光正表示，目前公司重要產品佈局，除了網路攝影機及影像監控軟體及中央監控軟體持續升級開發外，公司也很早就開始在AI人工智慧領域佈局，現在已有多客戶端點POC測試，成果相當令人滿意，日後在網路攝影機及AI人工智慧整合可預期將有卓越的成果。

奇偶科技亦同時積極佈局GV-Cloud雲系統，日後可取代傳統的監控系統，安裝雲端攝影機的商家可以不受時間地點限制，隨時可以用手機、平板、或電腦連線至GV-Cloud，也不需預先下載任何程式，透過瀏覽器就可輕鬆調閱資料觀看即時影像事件。

戴光正指出，目前COVID-19疫情在台灣再度爆發，全球尚有許多國家未能全面開放，這波疫情對於以出口為主要營收來源的奇偶科技是很大的挑戰；今年烏俄戰爭也造成航運上的風險，使運送費用增加；去年起奇偶科技為預防疫情突發所造成的影響，在全球子公司出貨艙皆事先準備充足的庫存數量，也希望待這波疫情與戰爭告一段落，市場可恢復正常．公司便可在營收作出更大突破。