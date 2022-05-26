「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈

就在報導傳出，美國準備協助基輔對付俄羅斯艦隊，好讓烏克蘭能突破封鎖，恢復出口後，據說俄羅斯在黑海艦隊的兩艘潛艦上裝載了巡弋飛彈。

據《新聞周刊》（Newsweek）25日報導，烏克蘭媒體Kyrm.Realii說，兩艘俄羅斯潛艦已停泊在塞凡堡（Sevastopol）港南灣（South Bay），以裝載「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

俄羅斯黑海艦隊有6艘華沙之歌（Varshavianka）級柴電潛艦，而其中兩艘將武裝既能攻陸，也能反艦的「口徑」。據俄羅斯總統普丁2017年說，這款飛彈能潛射，打擊1,400公里外的目標。

而一名烏克蘭國防官員周二說，俄羅斯黑海艦隊計畫利用這些飛彈，來打擊烏克蘭領土。烏克蘭國防部情報總局局長史基比特斯基（Vadym Skibitsky）說，俄羅斯有兩艘巡防艦，4艘小型飛彈艦和兩艘潛艦不斷在執行戰鬥任務，並利用「口徑」巡弋飛彈攻擊烏克蘭領土。

1位美國國務院發言人上周說，隨著俄軍在烏東發動新攻勢，衝突出現變化，美方也會調整軍事援助，以提供烏克蘭在現今戰鬥中所需的關鍵戰力。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）上周五說，美國準備要摧毀俄羅斯的黑海艦隊。他推文說，烏克蘭人對戰艦的有效行動，說服了美國準備計畫，以解封港口。他說，如今正討論交付射程達250-300公里的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈和「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM）。

然而，另一名烏克蘭國防官員說，一旦出現外力威脅，俄羅斯黑海艦隊可是有備而來。烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksandr Motuzianyk）說，兩艘潛艦有多達16枚3M-54「口徑」飛彈準備用在黑海。報導估計，有近20艘俄艦在執行封鎖任務，不讓烏克蘭將貨物與糧食運出。