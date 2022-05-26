台中市警局豐原警分局1名洪姓男警員，日前涉嫌竊取同派出所女警租屋處鑰匙後，2次闖入該女警租屋處，疑似竊取內褲等貼身衣物，最近一次犯案時，被女房東撞見報警。豐原警分局副分局長何孟宗強調，涉案洪姓員警記2小過處分，改調警備隊，並依竊盜及侵入住宅等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

豐原警分局某派出所，34歲已婚的洪姓男警員，今年4月涉嫌竊取同所女同事租屋處的鑰匙，並連續2次闖入該租屋處，疑似偷取其內褲等貼身衣物；5月中旬犯行時，被女警租處房東發現房間有遭人闖入痕跡，向轄區派出所報案，整件事情才曝光，警方並立即展開調查。

警方指出，該名女房東發現女警房間疑遭人開啟過，擔心遭竊賊闖入，向派出所報案，經警方調閱監視器畫面，發現疑似和女警同派出所的洪姓男警員所為。洪男警訊時坦承犯行，但表示自己愛慕該女警是前往她租屋處關心，並沒有竊取女警貼身衣物，但女警卻說有貼身內褲等衣物失竊。

豐原警分局副分局長何孟宗說，警方接獲房東報案後，立即啟動相關應變措施；洪姓警員記2小過處分，先調到警備隊服務；並建議上級將洪員6月改調到其他分局服務。警方偵訊後，全案依竊盜、侵入住宅等罪嫌，將洪姓員警函送台中地檢署偵辦中。