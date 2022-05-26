保大警DIY在每個辦公桌的活動場域加裝「透明門簾隔間」獨立區隔，以達到近零接觸。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大停車場增設「防疫滅菌通道」，讓執勤員警進出停車場時，能就近全身消毒滅菌阻斷感染源。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

電梯內加裝「紫外線殺菌燈」，在閒置狀態時會自動開啟燈源進行清消。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市保安警察大隊為減少疫情傳播，強化駐地防疫安全措施，DIY許多防疫設備，在各樓層辦公室內加裝「透明門簾隔間」，將每個辦公桌的活動場域獨立區隔，一人一位一把罩，以達到近零接觸；並在地下室停車場電梯口處，增設「防疫滅菌通道」，讓執勤員警進出停車場時，能就近完成清消作業；在大樓各部電梯內裝設「紫外線殺菌燈」，透過設定使電梯空間隨時保持清消，加上每日在各樓層辦公室及公共場所，進行環境噴灑清消工作，可以說從踏進駐地起，到進入大樓內整條動線，形成點線面的清消斷點及完整防護網，駐地設備DIY防疫強化再升級。

保大表示，保大負責北市第三層巡邏網及酒測路檢等勤務，並執行市府安心檢疫所及加強版防疫專責旅館勤務，執勤時處在高風險狀態，因此執勤期間「防疫清消歸零作業」非常重要。

保大大隊長王智民表示，配合警察局指示，在辦公室內的每個辦公桌區域都加裝「透明門簾隔間」，能有效阻隔病毒在人與人之間的交流；在地下室停車場增設「防疫滅菌通道」，能更方便員警於執勤返回駐地後，就近全身消毒滅菌阻斷感染源；進入駐地搭乘電梯時，員警除依規定要做好單位分流及搭乘指定電梯外，電梯內並加裝「紫外線殺菌燈」，在閒置狀態時會自動開啟燈源進行清消。在每一個環節設下清消斷點，從車輛、人員及場地不斷精進強化防疫安全管制措施，讓執行防疫工作即安全又安心，整個防疫的工事布建，從點線面的連結形成完整防護網，整體防疫作業全面又完善，讓員警能更加安心的維護治安及對抗防疫戰。