行政院日前通過「移工留才久用方案」，允許在台滿6年，且薪資、技術達一定標準的移工可以成為中階技術人力，不受就業服務法年限限制，其中社福移工的技術門檻要求應符合語言測驗及訓練課程，但沒想到上路不到一個月，報名人數就太多，華語文能力測驗報名屢遭秒殺，勞動部今天表示，除了協調加開場次外，也擬開放多元採認方式。

依勞動部預估，未來一年內有潛力成為我國中階技術人力的社福移工，包括在台將屆14年的家庭看護工、將屆12年的機構看護工及依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」展延年限的移工，人數約有1.4萬人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，估計未來一年會有1.4萬名移工有報考需求，已協調相關單位提供足夠量能滿足報考需求，此外，特別條例也擬展延至明年6月30日為止，因此，如果年限將屆滿的移工也不用急於今年報考，可以依延長作年限分流報名。

薛鑑忠也說，社福中階技術移工的重點為華語能力，採認方式多元包括測驗、課程、訓練、雇主自評等都可以評估，不是一定要以測驗為單一標準，但涉及到語言專業，後續會透過跨部會工作小組討論。

據悉，國家華語測驗推動工作委員會過去每年僅提供約200的報名人之，除了在今年開放2800個報名人次外，更擬在明年開放逾1萬個人次報名，盼能滿足移工報考所需。