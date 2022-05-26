俄羅斯央行將基準利率降至11%，並表示，今年還有進一步降息的空間。目前俄國通膨已從20多年的高點回落，然俄羅斯經濟正準備進入萎縮。

由於俄羅斯2月24日出兵烏克蘭，導致央行緊急上調利率至20%。俄羅斯央行四月時將關鍵稅率下調至14%。

自戰事爆發以來，央行已陸續將關鍵利率下調900個基點。央行在周四的聲明中表示，在盧布匯率變動、家庭和企業通膨預期的明顯下降之下，通膨壓力已經有所緩解。

俄羅斯央行表示，俄羅斯經濟的外部環境依然充滿挑戰，但金融穩定性的風險有所下降，並為放鬆部分資本管制措施提供了空間。

Capital Economics分析師則表示，盧布的強勢表現，給央行官員逆轉今年二月以來緊急措施的空間。進一步放寬資本管制和額外的降低利率，這看起來似乎是有可能的。

盧布在周四早盤似乎沒正面反應央行的政策，暫時大跌2.7%。

LockoInvest的投資主管Dmitry Polevoy表示，定於6月10日舉行的下一次央行利率決議會議上，央行可能會進一步降息50至100個基點。

央行行長Elvira Nabiullina定於周四稍晚一場銀行業會議上發表演講，闡明她的銀行計畫。

央行在聲明中沒有提及今年的通膨預測，但表示，通膨將在2023年放緩至5%至7%之間，然後在2024年達到4%的目標。

高通膨會降低生活水準，多年來一直是俄羅斯人的主要擔憂之一。

俄羅斯總統普丁在周三下令將養老金和最低工資上調10%，以減輕俄羅斯人通膨的壓力。他否認了俄羅斯經濟問題都與他在烏克蘭進行「特別軍事行動」有關。