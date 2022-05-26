美股回神收紅，台股卻開高殺低，「萬六」（16,000點）又告失守，外資雖轉為賣超，但匯出不明顯，反因出口商拋匯加速出籠，激勵新台幣開盤後一舉升破29.5元關卡，終場收在29.505元1美元，創近一個月新高，升值5.1分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.08億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）發布5月利率決策會議紀錄，顯示並沒有更強硬的鷹派訊息，維持6月及7月各再升息2碼（1碼是0.25個百分點）的積極升息步調，市場解讀是基於衝擊經濟的考量，恐慌情緒跟著趨緩，激勵美股四大指數均收紅。台股卻未受連動，在電子、航運、金融全部喊殺下，最後下跌135點至15,968點，外資雖反手賣超台股118億元，並未擴大匯出，但新台幣上演股匯脫鉤，逆勢走升。

外匯交易員指出，國際美元指數在102上下整理，主要亞幣漲跌互見，無關新台幣升勢，主要還是出口商月底拋匯帳需求加速進場，因先前貶破29.8元關卡，預期30元在望而偏向惜售，怎知說反轉就反轉，尤其月底已近，先跑先贏進場大賣美元，反應在成交量能加大，最後老大（央行）稍為出手調一下，暫守住29.5元。