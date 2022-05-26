苗栗縣副縣長鄧桂菊透過直播宣導世界月經日（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府持續關注婦女及性別議題，為迎接5月28日世界月經日的到來，副縣長鄧桂菊26日在縣府認證的第一間月經友善店家「慕雲想莊園」，透過「苗栗福利讚」臉書直播，宣導女性朋友生理照顧的重要性，分享店家營造貼心環境的經驗，更重要的是發出「月來越紅」召集令，號召更多店家響應並加入月經友善的行列，攜手打造最適合居住與旅遊的友善環境。

縣府社會處長楊文志與婦女及新住民事務科長徐桂媚表示，正積極推動的月經友善店家，就是提供幾項貼心服務，包括在櫃檯或廁所提供衛生棉、腰部靠枕及敷熱墊和溫熱飲、甜點等，方便有需求的女性使用。

目前公部門包括縣政府一、二、三辦公大樓，18鄉鎮市公所，以及身心障礙、婦幼、新住民服務中心，已帶頭提供服務；至於友善店家除拔得頭籌的「慕雲想莊園饗旅」，另有21家響應。

「月經來不再羞於啟口！來就來，店家做妳最溫柔的後盾。」副縣長鄧桂菊表示，自己過去就曾因出門在外期間月經來，深深感受到十分不便，處境又冏，事實上，月經與繁衍後代息息相關，根本不必羞於啟口，現在有愈來愈多的店家響應月經友善計畫後，女性朋友安心多了。她說，苗栗縣已連獲3屆「金馨獎」第一名殊榮，尤應帶頭把月經友善做得更好。

慕雲想莊園負責人彭達興表示，自己也有女性家人，知道月經來時的苦處與需求，而來到莊園的客人都應像家人一樣對待，設置衛生棉補給站提供相關物資，都是必須的，因此在縣府推廣時立即響應這項有意義的計畫，也很榮幸成為第一間月經友善店家。彭達興發現，參與友善計畫後，女性遊客有增加趨勢，正是給業者最好的回饋。

鄧桂菊與彭達興在大約半小時的直播過程，仔細說明加入月經友善店家的相關要點，分享業者的經驗與心得，主持人與來賓都不再以「那個」或「大姨媽」等隱晦名詞，大方正名為月經，希望為召集令起帶頭作用，第一階段盼有50家以上的業者加入月經友善店家行列。

此外，縣府與家樂福和樂菲衛生棉合作，5月28日世界月經日當天，在家樂福任一分店購買任一生理用品，可獲衛生棉試用包1份，歡迎大家當神隊友。