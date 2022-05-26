正在中國大陸訪問的聯合國人權事務高級專員米歇爾．巴切萊特(Michelle Bachelet)辦公室發出新聞稿表示，巴切萊特在訪問中國期間的講話被中共官方媒體錯誤引用或錯誤形容，她並未發表陸媒指稱的「欽佩中方在保護人權、實現經濟社會發展所做的努力與成就」，亦未讚揚「中國在維護多邊主義方面發揮的重要作用」。

據《美國之音》報導，聯合國人權高專辦公室發言人伊麗莎白．斯羅塞爾(Elizabeth Throssell)在發給該媒體的電子郵件中說，巴切萊特確實「讚揚了中國在消除貧困方面取得的成就」，但她並沒有像中國中央電視台所報導的那樣，「欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就」。

報導說，中國駐伊拉克大使館也在其官方推特上表示：「巴切萊特祝賀中國在經濟、社會發展和保護人權方面取得的重要成就。」

但據斯羅塞爾指出，巴切萊特實際上說的是，「我們將討論敏感、重要的人權問題，我希望這次訪問將有助於我們共同努力，促進中國和全球的人權。」

斯羅塞爾還表示，巴切萊特還說：「中國在多邊機構中可以發揮關鍵作用」，而不是中央電視台報導的英文字幕中指稱她「讚揚了中國在維護多邊主義方面發揮的重要作用」。

聯合國人權組織表示，這種錯誤的引用反映出中國試圖為巴切萊特的訪問賦予積極色彩的更為廣泛的努力。巴切萊特此行試圖檢視中國新疆地區維吾爾族人權問題。

將於星期六結束的為期6天的訪問將包括新疆的烏魯木齊和喀什，今年早些時候，當地的人權問題導致了部份國家對北京冬奧會進行外交抵制。

中國外交部長王毅週一與巴切萊特會面後發表聲明稱，王毅「希望此訪是一次增進瞭解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅」，北京「始終把維護少數民族權利作為重要內容，始終把保護人民安全作為長期目標。」中國外交部發出聲明說，巴切萊特的訪問是聯合國人權事務高級專員17年來首次訪問中國，「為了推進國際人權事業，我們必須首先相互尊重，避免將人權政治化」。