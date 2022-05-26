雲林縣台西鄉養殖區排水溝出現上百尾死魚，漁民憂毒魚影響養殖。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉新興養殖區數處排水溝26日出現上百尾死魚，漁民擔心若是有人毒魚，將影響文蛤、虱目魚取水養殖，已通報環保、防疫單位，姚姓漁民表示最近天氣不穩定，也可能是氣候引發魚隻死亡，希望相關單位盡速釐清原因。

雲林沿海地區最近因氣候不穩定，漁民們擔心魚、蝦、貝類病變，紛紛加強水產養殖管理，台西鄉姚姓漁民26日在魚塭旁排水溝內，發現有上百隻魚隻死亡，擔心魚塭養殖物會受波及，拍照上傳臉書，並聯絡環保單位協助調查。

姚姓漁民表示，他每天都會到魚塭工作，25日排水溝還很正常，26日就出現死魚，除了可能是天氣不穩造成的，也懷疑是有人在水溝毒魚，或是於近海處毒魚後死魚順著水流進到水溝，不管何種情況，都會對養殖水產造成傷害。

有人在臉書上得知死魚消息，留言「中央路以南的排水溝也有」，老一輩漁民說，最近連續下雨，水質變化大，要特別留意魚塭水的變化，否則魚隻很容易發生病變死亡，也請相關單位查一下是否有人毒魚、電魚。

縣環保局接獲通報後，派員前往現場勘查，發現有數十隻死魚，都是野生雜魚，先確定周邊沒有工廠排放廢汙水，再檢測水質溶氧量、PH值，均在正常範圍內，已將排水帶回進一步化驗，釐清是否有毒魚情況，同時加強巡邏，確保環境不受汙染。

縣動植物防疫所指出，早年毒魚情況較多，但經過持續查緝，目前已不多見。此次水溝內出現死魚，原因可能是天候影響、人為造成，須待檢驗結果出爐才能確認。