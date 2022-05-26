國內疫情連2年都恰巧在5、6月之際嚴重爆發，正值雙子座的民眾慶生之時，瞄準飽受疫情影響的壽星想好好過生日的商機，台北喜來登大飯店即日起至6月21日推出「雙子壽星不哭哭」限量住房專案，不僅替房客布置出慶生客房，並送The Deli特製4吋生日蛋糕、十二廚自助早餐，每房加價299元還能在房內大啖價值3300元的雙人海陸大餐，每人含稅2299元起就能划算地在5星飯店內享受儀式感十足的食宿慶生。

為了安慰雙子座壽星2年都在疫情嚴峻下度過，台北喜來登大飯店讓壽星出示身分證明文件就能以優惠價格入住「雙子壽星不哭哭」，在精心布置的森林系小清新客房內慶生，並加送4吋特製蛋糕，且每晚加價299元即可享受雙人份海陸料理，包含肉汁濃郁的「蘋果木燻烤美國肋眼牛排」、飽滿鮮甜的「蒜味奶油龍蝦義大利麵」、「煙燻鮭魚綜合沙拉」及「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」，翌日還可享受豐盛的自助早餐；雙人入住每房每晚含稅4299元起。

「雙子壽星不哭哭」房客能以每房299元加購優惠價享用價值3300元的海陸料理。（台北喜來登大飯店提供）

福容大飯店台北一館則不限星座推出「壽星我最大」住房專案，當月壽星入住就享客房升等至豪華客房，也有像是毛巾大蛋糕、生日小卡、生日髮箍/帽或慶生拉旗等的房內布置，贈送的好康除了1個4吋蜂蜜蛋糕及早餐2客，也獻上金緻奇肌面膜2片讓壽星養顏美容，還能參加森菓子的自由作甜點手作課程，自己製作550至650元定價款式的6吋蛋糕；雙人入住，每房每晚4299元。