監察院針對曲棍球案，二度彈劾檢察官陳隆翔，引爆檢察官怒火，檢察總長邢泰釗日前表示，已請最高檢召開法律研究小組，提供陳檢察官必要協助。最高檢25日邀集學者及一二審檢察官針對有關「公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則」問題，舉行法律研討會，學者認為監院違反「數違失行為一體性原則」，「懲戒權已經耗盡效力」，即不應納入新的懲戒訴訟程序。

最高檢表示，最高檢針對陳隆翔案，成立跨級跨審的法律研究小組，研討「公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則」，25日首度邀集學者及一二審檢察官開會研議，並邀請陳隆翔檢察官列席。

會議針對公務員懲戒之一事不再理原則、公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則、懲戒時效與正當程序、檢察核心職權事項等4項中心議題，就實務見解及德國立法例，進行廣泛之意見討論。

與會人士認為，公務員懲戒有關違失行為之「行為數」與「制裁次數」，應視其行為彼此間關連性，作整體、綜合判斷。

與會人士認為，如移送機關違反「數違失行為一體性原則」，可能有「懲戒權已經耗盡」(Disziplinargewalt verbraucht)效力，即不應納入新的懲戒訴訟程序。