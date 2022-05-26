南投縣文化局與18度C文化基金會，推動「Books For Nantou」計畫，從美國遠渡重洋的英文圖書繪本，將以名間國小為據點，再轉運到其他小學圖書館，提供學生多元豐富的閱讀資源，開拓國際視野。

Books For Nantou免費外文書索取計畫，前身是Books For Taiwan（BFT），由一群美國僑胞組成的團體，在當地圖書館等單位蒐集書況良好的二手書籍，經過整理篩選後，送回台灣的學校推廣閱讀，這次是直接到南投了。

贈書儀式26日在文化局圖書館陳千文武文庫舉行，包括林榮森、BFT團隊台灣代表李安迪、18度C文化基金會董事長茆晉詳及執行長王又興，還有名間國小校長廖志家都出席。

林榮森表示，國小學童充滿好奇心，從小培養閱讀書籍的習慣，可以幫助他們多元探索世界，繪本是引領小朋友進入閱讀世界不可或缺的入門，但縣內繪本資源相對缺乏，特別感謝這次18度C文化基金會與Books For Taiwan 團隊，將優質的繪本帶到南投造福學童。

茆晉詳表示，BFT志工團隊從美國收集優質的二手原文書籍，運回台灣行之有年；18度C文化基金會也長期配合推廣學童閱讀風氣，未來仍會持續努力。李安迪說，美國圖書館汰換的英文書，品質仍非常優良，感謝18度C文化基金會協助運送及負擔運費。

原文圖書運到南投縣後，以名間國小為書籍放置據點，未來將由縣內學校申請並且流通到各校圖書館，提升學生英文閱讀能力，也可以當做英語學習教材，歡迎各校向文化局提出申請。