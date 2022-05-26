陳純敬先後到中和福和宮及土城五穀先帝廟參拜祈福，並代表市長侯友宜致贈匾額。（王揚傑攝）

農曆4月26日神農大帝聖誕，為感念神農大帝庇護地方，新北市副市長陳純敬今（26）日前往中和福和宮及土城五穀先帝廟參拜，與在地議員、里長及信眾一同向神農大帝賀壽，並敬獻中和福和宮「聖德顯揚」、五穀先帝廟「佑我群黎」匾額，祈求疫情早日退散，民眾回歸正常生活。

陳純敬表示，宗教信仰是民眾心靈的寄託，新北市宗教團體長期在公益慈善與社會教化頗多貢獻，感謝中和福和宮積極推動急難救助、學子獎助學金，並捐助市府防疫基金、紓困費用及居家照護關懷箱經費等，也感謝五穀先帝廟每年辦理冬令救濟，捐贈物資給在地弱勢團體，及資助弱勢學童營養午餐，兩寺廟推動的公益慈善事業，嘉惠地方良多。

中和福和宮董事長游炎川說，福和宮創建於清乾隆年間，與廣濟宮同為中和地區大廟，除長期善盡社會責任，並保存百年建築工藝與宮廟文物，廟內石柱、木雕、彩繪藝術精彩有致，且因主祀神農大帝掌管四季農作，特別以代表24節氣的神明彩繪為門神彰顯特色，也祈求五穀豐收，歡迎大家前來參拜祈福。

土城五穀先帝廟主委李木火表示，五穀先帝廟建於清乾隆時期，原名神農宮，主祀教耕稼、嘗百草的神農炎帝，是土城區最古老廟宇之一，鄰近捷運土城站，許多遊客賞五月桐花，都特別串聯五穀先帝廟遊程，不但廟殿雕刻細緻，廟埕寬敞，更是許多藝文活動據點及銀髮族樂活處所。

民政局長柯慶忠表示，神農大帝被世人尊稱為「藥王」、「五穀先帝」、「神農大帝」等，保佑農業收成、民眾健康，更被農民、藥商、糧商、醫師奉為守護神。今年因應疫情，中和福和宮及土城五穀先帝廟取消相關活動，連三日祈安禮斗法會、祝聖壽大典等為神農大帝祝壽，也為百姓祈福。