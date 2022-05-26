時代力量蘆竹區市議員參選人徐鈺雯接獲民眾投訴，指稱蘆竹2號社宅大廳門口變成瀑布。（徐鈺雯提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹2號社會住宅總計有416戶多元房型，約有200多戶將於6月1日正式入住，卻遭民眾投訴，房屋內部滲水、門鎖不合無法鎖上、電梯淹水、大廳大門出現瀑布的狀況；對此住宅發展處處長莊敬權坦言確有其事，已請廠商立即改善。

蘆竹區市議員參選人徐鈺雯表示，有住戶24日入住後發現房屋牆壁有滲水跡象，洗手間鏡子下方的玻璃平台搖晃沒鎖緊，最誇張的是搭乘電梯上下樓時能明顯聽見水聲，仔細往電梯縫看才發現電梯間下面滿是積水。

徐鈺雯直呼，社宅內多處推放工程施作的工具、建築材料及廢棄物，仍像是未完工的工地現場，且社宅大門口也沒有管理員查核民眾身分，所有人可隨意進出入。她認為離6月1日僅剩下短短幾天，收尾難度很高，但要求市府鎖緊螺絲趕緊補強。

住發處長莊敬權26日下午也到現場查驗，他表示，房屋滲水、大廳天花板漏水的問題，25日已請廠商改善，至於電梯下方積淹水，初步評估使用上不會有疑慮，但也已請電梯廠商修復，會持續追蹤改善進度。

莊敬權說，社宅近期有不少民眾陸續搬遷入住，由於有大批住戶正在搬家，物業人員才沒有逐一查核民眾身分。另也向民眾呼籲，若入住後發現房屋有任何問題，都可以向物業人員、住發處反映，會立即派員前往處理。