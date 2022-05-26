*BREAKING* Robb Elementary School shooting. Uvalde Texas. This video shows the chaos outside of the school where parents were trying to find their children.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/yx97i6Bh9w — TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022

24日一場驚動美國社會的校園槍擊案奪走21條人命，19名來不及長大的孩子，加上2名模範教師葬送教職生涯。槍手先是棄車闖入校園，爾後從一間教室走到另一間，就定位後鎖上門大開殺戒。然而，從報警到槍手被擊斃的過程將近90分鐘，罹難者家屬質疑，警方失職沒能第一時間破門而入，延誤救援關鍵時機。

綜合《每日郵報》、美聯社報導，社群平台流出一段事發當時校外混亂場面，數十名家長驚慌失措，各個渾然不知的在外頭苦等。影片可以看到，有人對著員警咆哮，「你在幹什麼！快進去，孩子們被困在裡面。」痛苦的哀號聲摻雜無盡的淚水，還有人等不及了，想說乾脆自己衝進去制伏歹徒。

據了解，當天約莫上午11點32分接獲第一通報案電話，由於槍手犯案前就已將教室門鎖上，警方趕到現場時還等待警衛人員拿出備用鑰匙才衝進去，直至槍手中彈身亡全程花了將近90分鐘。

死者家屬紛紛質疑，「我看到至少40名警力全副武裝，卻沒有任何行動…」、「如果他們有更好的對策，我相信這一切很快就會結束…」、「本來可以做更多，警察只是在外瞎等。」報導指出，目前無法證實這段影片拍攝時間點，且關於是否因員警失職而錯過救援時機，相關單位已展開調查進一步釐清真相。