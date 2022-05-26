一代性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉婚後生下3個寶貝女兒，其中大女兒沈月（Ayla）繼承媽媽優良基因，越大越漂亮也讓她被譽為「最美星二代」；沈月前段時間飛到韓國被瘋猜要在當地出道，之後發文說是去度假休息親自闢謠，日前分享近況，上身只有一塊布讓人看了臉紅心跳。

沈月近年積極經營個人社群，隨著年紀增長外貌也越來越有個人特色，更受到許多美妝保養品牌青睞，不時會分享商品代言照，無論是時尚感和妝容都常常讓人眼睛為之一亮，不讓女神媽媽邱淑貞漏氣；沈月2月默默飛到韓國，還和許多大牌偶像有交流，讓外界推測她可能要在當地出道。

沈月曬穿搭照，上半身只有一塊布，被網友讚比媽媽性感。(圖/ 摘自AYLA沈月IG)

不過，沈月5月10日曬出一張疑似在搭飛機的自拍照，透露要回家了，表示結束這段幾個月的假期，也被視為回應在韓國出道一事；沈月繼續當「最美星二代」不急著出道，反而讓粉絲更好奇，20歲的沈月到底會不會跟隨女神媽媽邱淑貞腳步進演藝圈當藝人。

25日沈月在IG上傳穿搭照，一身粉紅色為主軸，上半身是知名潮牌，細看居然只是一塊布的大小，由此可見沈月身材有多纖細，下半身則搭配白色短裙，露出細長美腿，火辣程度破表；不少網友看到沈月越來越有女人味，忍不住盛讚，「和媽媽一樣性感火辣」、「女神的女兒也是女神」、「好想在街上遇到，穿太辣了吧」。