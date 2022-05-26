外交部長吳釗燮近日接受「全美公共廣播電台」（NPR）專訪表示，台灣正在極力避免戰爭且將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，欣慰見到蔡政府終於回歸前總統馬英九路線，追求和平，避免戰爭。
「只是早知如此，何必當初？」但蕭旭岑仍質疑，既然現在做得到，為何六年前蔡英文總統上任時不做，要弄到台海緊張，國人受累才要做？蕭說，吳釗燮訪問也等於承認過去6年都是朝獨立方向在做，完全不以台灣百姓為念，殊不可取。
外交部長吳釗燮近日接受「全美公共廣播電台」（NPR）專訪表示，台灣正在極力避免戰爭且將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，欣慰見到蔡政府終於回歸前總統馬英九路線，追求和平，避免戰爭。
「只是早知如此，何必當初？」但蕭旭岑仍質疑，既然現在做得到，為何六年前蔡英文總統上任時不做，要弄到台海緊張，國人受累才要做？蕭說，吳釗燮訪問也等於承認過去6年都是朝獨立方向在做，完全不以台灣百姓為念，殊不可取。
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