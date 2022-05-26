雲林縣今年小一新生報到完成，人數4614人比去年4705人再減91人，有4所學校只剩1名新生；全校6班的小校有105所，比率近7成。一名主任表示，「小校化」是趨勢，從大校變成小校，教學也必須轉型，專注教師的專才，發展特色課程，課程更多元豐富除了留得住學生，也讓教師有成就感。

雲林縣生育率低於死亡率，加上人口外移多，到今年4月全縣總人口數已降至66萬6655人，今年就讀小一人數也跌破4700人大關，新生人數是4614人。甫結束的國中教育會考，雲林縣有6051名國三生報考，小一、國三相隔9年少了1437人。

教育處統計，110學年度小一新生是4705人、共265班，111學年度為4614人、預估編成263班，人數減少91人、班級減2班。全縣6班以下小校累計達105所，比率高達近7成；100人以下學校則有89所。

今年僅1名小一新生報到的有古坑鄉興昌國小、土庫鎮新庄國小、元長鄉山內國小、水林鄉文正國小。

教育處表示，雲林縣學生數雖愈來愈少、小校變多，但資源不減反增，像是發展雙語學校、成立智慧教育中心等，也努力改善教學設備，讓雲林孩子的起跑點不輸都會學校。

今年雖無增班學校，但西螺鎮安定國小自110學年度起小一增為2班，111學年度仍維持2班人數，算是異軍突起，校長洪孟真表示，跨區就讀的學生不多，但外流的學生減少了。

安定國小位於西螺鎮與二崙鄉交界的邊陲，洪孟真校長帶領下獲獎無數，包括品德教育特色學校、縣級教學卓越獎、教學評鑑特優等。

洪孟真表示，學校有孩子更會有活力，社區人口也才不會老化，雖然少子化是趨勢，但現代家長很注重學校特色，會上網做功課再決定孩子讀哪裡。