TVBS遭爆主播台宮鬥劇，3名女主播聯手對另一名女主播霸凌，事件擴大連警方都介入偵辦，對此電視台否認，之後又傳出，霸凌案受害者女主播會燒符咒甚至擺陣，讓其他同事畏懼。對於主播霸凌傳聞，電視台稍早在官網發出最新聲明。

TVBS昨驚傳主播集體霸凌事件，受害女主播疑似會在座位上燒符咒、擺陣，讓其他同事反感，引來3名女主播動作，張姓主播往陣中的水晶球丟置廢棄私人物品，如舊絲襪、化妝棉和口罩，破壞陣法，黃姓主播則是剪壞圍巾，受害女主播因此設置針孔攝影機。

據悉，原先TVBS打算直接開除3名霸凌者，但在副總詹怡宜說情後得以留下，其中1人認錯留任原職，另外2人拒不認錯，被轉調部門、降職。電視台則低調回應警方並無介入，表示為同事間小糾紛，已處理完畢，但對其他事項拒絕表示。

TVBS電視台發聲明表示，針對外界根據社群流言，報導TVBS主播群霸凌云云，本不應隨之起舞，然多數內容誇大不實，未免以訛傳訛，本公司聲明如下：

一、此案公司內部已調查處理，外界所謂宮鬥、符咒擺陣等諸多揣測與事實相去甚遠。

二、各種不實言論對當事人造成傷害、對TVBS主播群與新聞團隊亦不公平。TVBS甫獲世界經濟論壇邀請前往採訪，為台灣媒體首度受邀。團隊正專注於提供正確精準的國內外重要資訊，不應因八卦言論被抹殺。

TVBS相信同仁們在團隊合作上，一致的態度是「行公義、好憐憫、存謙卑的心」彼此學習，立志成為台灣更好的新聞媒體，呼籲各界關注TVBS新聞內容，勿再以訛傳訛，助長八卦歪風。