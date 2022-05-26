台中捷運綠線通車滿周年，累計搭乘人數突破700萬人次，但市議員邱素貞表示，中捷綠線在南區唯一的站點大慶站，周邊轉乘不方便，且iBike需求高於現有供給情況，中捷公司及交通局應加強轉乘，藉以提升中捷運量。中捷公司董事長林志盈表示，27日將與公車業者討論，透過調整站點等方式加強接駁。

邱素貞表示，台中捷運綠線規畫到通車歷經了10年，目前規畫中的藍線、橘線可能也要花上10年時間，也因此，想要提升中捷運量，周邊的轉乘、接駁相當重要，但以大慶站為例，經過周邊的公車有15條路線，其中僅5條駛入南區、大慶站，南區的民眾想要搭捷運很不方便。

邱素貞接著說，根據中捷公司的統計，捷運旅客主要的轉乘方式中，步行者達43.1％、比例最高，其次為公車的14.8％、公共自行車則有6.3％，使用大眾運輸方式者太少，等於是讓市府宣稱的「交通任意門」只開了一半，呼籲市府應調整公車路線、班次，及iBike租借站點的車輛數。

她強調，台中市南區的人口數達12萬多人，且區內有中興大學、中山醫大、台中高工及明德中學等學校，若轉乘方便，將可吸引許多人搭乘捷運，達到1加1大於2的效益。

交通局長葉昭府表示，市府配合捷運綠線通車，持續加強聯外接駁，以大慶站為例，周邊除有3、58、78等多條公車路線接駁，民眾也可選擇火車接駁；而在iBike部分，市府也啟動「iBike倍增計畫」，針對軌道運輸、大專院校及高中職、商圈等熱點優先設點，截至26日已完成1082站的建置營運。

林志盈則說，目前中捷大慶站的公車使用率在平均值以下，其中原因可能與路線規畫、站點設置等有關，交通局27日會邀集中捷、公車業者討論並調整。