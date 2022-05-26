為提供身心障礙人士充分享有基本、平等及合理便利的金融服務，金管會力推銀行金融友善服務，成果出爐！金管會銀行局副局長林志吉26日公布銀行業金融十大友善服務具體執行情形，重要成果包括：符合輪椅民眾使用的ATM機型達30,444台，占ATM總台數已達94％；符合視障民眾使用之ATM機型已有1,153台，線上友善服務則是37家國銀及郵局有提供利率、匯率等公開資訊的無障礙網頁，以及提供無障礙的約定及非約定轉帳功能等。

林志吉指出，為利銀行業推動金融友善服務能有所依循，金管會在2016年就邀集身心障礙者團體、銀行公會及銀行溝通，請銀行公會訂定「銀行業金融友善服務準則」，及「金融友善服務作業問答集」，範圍包括環境、溝通、服務、商品、資訊、檢核與統計及公告等無障礙措施，以及對於不同障別提供各項金融服務之程序。金管會並持續配合行政院及衛生福利部身心障礙者權益保障推動小組會議決議事項及身心障礙團體建議，辦理身心障礙者權益保護事項。

林志吉指出，十大銀行友善服務具體執行成果包括：一、加強銀行業與身心障礙團體交流：為提供金融友善環境，金管會已請銀行公會至少每半年定期召開與身心障礙者團體之銀行業友善服務溝通會議，就團體關切議題例如無障礙ATM設置、手語翻譯等進行討論並研議相關規劃及措施。

二、無障礙設施：金管會已督導請銀行公會轉知各會員機構增設及遷移分行，應依內政部規範於營業場所設置無障礙設施，包括檢視營業櫃檯及號碼機高度，設置無障礙ATM等。

三、無障礙ATM：截至2022年4月底，符合輪椅民眾使用的ATM機型為30,444台，占ATM總台數已達94％；符合視障民眾使用之ATM機型已有1,153台，並參考視障團體建議，多設置於交通便利之公共場所（醫院、捷運站），金管會亦持續鼓勵銀行增加符合視障者使用之ATM。

四、無障礙網頁及約定、非約定轉帳功能：目前計有37家本國銀行及中華郵政公司提供利率、匯率等公開資訊之無障礙網頁，以及提供無障礙之約定及非約定轉帳功能，並取得國家通訊傳播委員會「網站無障礙規範2.0版」或「網站無障礙規範」A等級以上標章。

五、無障礙網路銀行：目前35家本國銀行及中華郵政公司皆已取得通傳會無障礙網站標章，另有2家正申請或規劃申請無障礙標章。 六、行動支付無障礙服務：金管會所轄11家電支機構業者所提供APP及3家信用卡發卡銀行所提供錢包APP中，已有12家參考通傳會「行動版應用程式(APP)無障礙開發指引」完成調整，另有2家刻正規劃辦理中。

七、提供聽障人士如手語即時翻譯等服務：目前提供聽障民眾手語即時翻譯之銀行有10家、規劃辦理之銀行有11家。33家信用卡發卡機構中，已有18家提供真人文字客服功能，未提供者亦提供客服電話、網路智能文字客服、訪客留言等服務方式，持續完善對聽障人士權益保障。

八、ATM跨行提款手續費減免：自106年起身障者每人於每家銀行可申請1個帳戶，每月3次ATM跨行提款免收手續費(原本每次應收5元)。

九、無障礙訊息揭露︰銀行公會已建置「無障礙專區」，提供公共資訊無障礙網頁、無障礙網路銀行與無障礙網路ATM之銀行連結及無障礙ATM設置地點查詢服務。

十、員工教育訓練︰為提升行員對於身心障礙者之服務，金管會已要求銀行公會修正金融友善準則，銀行業應對其員工辦理身心障礙者金融友善教育訓練，並應適時檢討並妥為規劃。