元太26日宣布，聯手日本綜合貿易公司伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）鎖定日本企業市場，推出ALTERIC NOTE電子紙筆記本，共同推動辦公室無紙化環境。 元太於2021年12月曾宣布與伊藤忠商事共同合作推廣電子紙產品應用，雙方合作第一項專案即為採用元力電紙平臺(Linfiny)研發設計的電子紙筆記本解決方案，由伊藤忠推出自有品牌電子紙筆記本－ALTERIC NOTE。此款電子紙筆記本可協助企業從大量使用紙張的辦公場域，提升至兼具永續與效率提升的數位無紙化辦公環境，ALTERIC NOTE將由伊藤忠商事的集團公司 Conexio 在日本銷售。

採用電子紙的數位筆記本，或是電子紙筆記本（eNotes）提供使用者如同一般紙張書寫的體驗外，更具備輕薄與便於攜帶的特性。反射式技術的電子紙顯示原理與一般紙張相同，可減少使用者雙眼的疲勞。元太的電子紙產品榮獲德國萊因TUV頒發「類紙顯示」（Paper Like Display）證書，以科學方式評價電子紙產品具備閱讀與視覺的舒適體驗。

元太日本分公司總經理住田直樹（Naoki Sumita）表示，我們很高興與伊藤忠商事合作推出第一款電子紙應用產品，這項產品同時滿足日本企業對於提升工作效率並降低資源消耗的兩項需求。元太期待與伊藤忠商事再擴大合作，未來推出更多電子紙應用產品。

E Ink電子紙具備超低耗電的特性，電子紙應用產品將能協助企業改善環境並實踐碳中和目標。伊藤忠商事以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）制定企業經營策略，並相信低碳的電子紙顯示器符合伊藤忠的企業經營策略。

伊藤忠商事情報和通信部門長梶原浩（Hiroshi Kajiwara）表示，我們很高興宣布與元太合作推出首款電子紙筆記本ALTERIC NOTE。伊藤忠與Conexio將運用旗下的商業網路銷售ALTERIC NOTE，並透過此產品滿足企業對於數位轉型的需求。