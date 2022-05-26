國內超商龍頭統一超（2912）25日舉行股東常會，針對市場關心統一集團收購台灣家樂福的動態？統一集團董事長羅智先最新表示，雙方持續接洽中，不過他私下透露，過程中法方不斷變更版本，所以雙方至今都沒有共識，原本3月底就傳出收購案最快數周內會有結果，但實際拍案時間恐拖延。

統一超今天舉行股東會，針對市場關心統一集團收購台灣家樂福案的進度，羅智先私下坦言，這個案子，統一是處於被動，法方有跟我們接洽，統一內部持續有進行評估並給予回應。

但他私下透露：「過程中法方不斷變更版本，所以雙方至今都沒有共識。」

家樂福基於集團的國際發展策略，去年就傳出有意撤出台灣，吸引多方買家放話追求，但卻遲遲沒有結果。最新動態是3月底外電彭博社報導，台灣家樂福出售接近拍板，原本就持有台灣家樂福四成股權的統一已獲得優先購買權，可望拿下其他六成股權，雙方進入融資、反托拉斯等細節討論，最快數周內就會有結果。

不過從羅智先最新的回覆來看，實際拍案時間恐怕還會繼續拖延。

至於過去兩年國內零售市場掀起整併潮，包括家樂福併頂好，全聯併大潤發。羅智先認為，隨著科技進步，零售業的整體風貌也在不斷改變，而消費者取得商品或服務的管道也變得愈多元化和更多選擇，對於零售業者來講，為了滿足社會和消費者的需求，已經無法再侷限於原先所各自分類的經營領域，勢必要轉化為所謂全通路的概念。

在這種情況下，各種不同業態的零售業進行重整或者合併應該也是一種必然的發展，對業者來講，透過各式零售業態組合才能充分滿足消費者的需求。而這也間接透露出統一拿下家樂福的必勝決心。

統一超去年營收2,627億元，年增1.7％，創歷史新高，但受去年國內實施疫情三級警戒影響，稅後純益88.61億元，較前年縮水13.4％，換算每股純益8.52元，為2015年以來的獲利新低，昨天統一超股東會通過動用法定盈餘公積，超額配發現金股息9元，與去年打成平手。