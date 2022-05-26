在6月8日世界海洋日即將到來之際，台北晶華酒店率全台飯店業之先，攜手農委會漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作，成為全國住宿及餐飲業第1家「愛海店家」，今（26日）於晶華酒店栢麗廳舉行「新港鱰光．晶華呈獻」國產水產品推介會，發表為此打造的精緻五星獨饗餐「漁港直送晶華九宮格」，並將於6月1日至6月30日於「晶華美食到你家」官網開賣，每份1280元，訂購10份以上可享每份優惠價880元，以實際行動推廣永續海洋概念。

晶華酒店與漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作舉行「新港鱰光．晶華呈獻」水產品推介會（左為晶華酒店餐飲執行副總羅明威、右為農委會漁業署范美玲署長）。（台北晶華酒店提供）

晶華推出的「漁港直送晶華九宮格」以「海洋之生心態標章」獲得永續海鮮認證的台東新港鬼頭刀作為食材主角。漁業署代理署長范美玲表示，台灣鬼頭刀年產量約4,300噸，為沿近海前五大漁獲，台東新港佔全國鬼頭刀漁獲總量42%，產量全國第一。鬼頭刀具有強勁的活動力，肉質扎實少刺，營養價值高，脂肪低，適合現代人餐飲需求，因此如何永續使用漁業資源是非常重要的課題，而餐飲業者對國產在地水產品及永續漁業管理的綠色消費支持，是帶動漁業管理升級的關鍵動力。

台北晶華酒店餐飲部執行副總羅明威表示，因應疫情飯店發展出精緻外送餐盒，今年夏季響應世界海洋日，精心設計「九宮格愛海料理餐盒」，將美味與永續兼具的黑潮海鮮直送到府。日後也會於飯店1樓的自助餐廳柏麗廳，推出豐富的新港漁獲佳餚以饗饕客。

財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會林愛龍執行長特別感謝晶華酒店率全國飯店業之先，在外送餐盒及自助餐使用「新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」撈捕的鬼頭刀，樹立餐飲業守護海洋、實踐企業社會責任的行動楷模。

愛海店家須符合3項要求，包括食材必須使用至少一種「海洋之心生態標章」認證的台灣永續海鮮，廚房必須通過海洋之心生態標章產銷監管鏈認證，確保食材溯源及水產品保存衛生安全，以及於店面或官網標示永續海鮮資訊。本會與漁業署攜手合作，自2020年展開「愛海店家」推廣計畫，至今已有21家各式餐飲店響應，而晶華酒店是第1家五星級飯店的愛海店家。

台東新港漁會總幹事分享，鬼頭刀是台東重要漁獲，漁會近年來積極輔導延繩釣漁船加入永續漁業行列、組成海洋之心友善船隊，也積極開發各種鬼頭刀加工品及通路，感謝台北晶華酒店選用台東新港漁獲，讓大都會地區消費者有機會品嚐到魚排界享有盛譽的鬼頭刀最佳美味。外地消費者若想品嚐鬼頭刀，可至漁會網路商城選購冷凍魚片、鬼頭刀魚酥魚鬆、鬼頭刀湯包、鬼頭刀餃皇，同樣能享用永續營養的海鮮。

海洋之心生態標章是由農委會漁業署與海漁基金會共同推動的國內第一個永續海鮮標章，新港區漁會輔導的「新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」在去年12月獲得海洋之心生態標章漁業認證銀級，船隊46艘延繩釣漁船皆通過漁船查證，漁獲皆有卸魚聲明書；農委會漁業署與水產試驗所東部海洋生物研究中心合作，已在台灣東部海域的鬼頭刀投入9年的科學研究，掌握鬼頭刀資源量現況良好；鬼頭刀成長快速、為大洋洄游性魚類，符合永續海鮮挑選原則，民眾可以安心消費。

新港區漁會總幹事陳俊銘介紹，新港魚市場是東部海域捕獲水產品的集散中心，感謝農委會、漁業署及台東縣政府的協助，以高標準的專業設計完成新港區漁會水產加工廠的建置，讓東部海域捕獲的中大型漁獲物，如鬼頭刀、旗魚、鮪魚，能夠在產地即時處理，保有最佳鮮度，在提高水產品附加價值的同時，讓消費者也可以安心天天享用。為讓加工廠的衛生安全符合國際標準，目前已申請ISO22000及HACCP的第三方驗證，預計於6月初獲得驗證通過。

陳俊銘進一步表示，為響應國際對「永續漁業」的期待，新港區漁會輔導新港鬼頭刀延繩釣友善船隊去年底榮獲海洋之心生態標章銀級的漁業認證，而甫落成的新港區漁會水產加工廠亦通過海洋之心生態標章產銷監管鏈的認證，確保水產品的溯源管理。近幾年新港區漁會也積極開發加工品，包括鬼頭刀湯包、鬼頭刀煎餃、鬼頭刀魚餃、鬼頭刀魚湯等，歡迎民眾及餐廳店家使用，也歡迎各界蒞臨台東成功鎮新港區漁會，共同來見證台灣東部水產品的新鮮美味及對漁業永續的付出。