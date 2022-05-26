新冠疫情影響之下，許多學校採用遠距教學，不少學生為了要交體育課作業，在家做「體操運動」影片上傳Youtube，然而這些影片連結竟被轉PO在臉書某社團，遭數10萬名網友意淫，有女網友看不下去，PO文怒批「看到運動影片就興奮的噁男」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示女學生交學校體育課作業，把做體操運動影片上傳Youtube，然而這些影片就被轉傳到某臉書社團遭幾萬人意淫，她還提到一堆看到運動影片就「就興奮的噁男」，還到該女學生Youtube影片底下寫下性騷擾的留言「我用你的影片弄了一堆美乃滋出來」、「晚上的小兄弟靠你了」。

女網友PO文痛批女學生上傳「體育作業」影片被外流，遭數10萬人觀看意淫。（翻攝自YouTube）

原PO表示該臉書社團就是「小圈圈」，無正義感可言，平常也懶得當正義魔人，看到許多該臉書分享的好笑內容，或是女生自己愛露的公開照，不太理會，但這次發現這樣的狀況，她感嘆「那些女生，突然看到自己的作業影片底下那麼多意淫自己的留言一定會心靈受創嚇到吧！」，也希望PO這篇文章，能讓這些女生知道影片外流源頭在哪。

文章一出，網友紛紛留言表示「噁到爆」、「這個社團怎麼還存在，噁心」、「把人家作業發到社團再集體高潮，真的很有病」、「這真的很讓人噁心，到底什麼心態」、「這什麼噁爛社團趕快檢舉掉拜託」、「好荒謬，嘔嘔嘔怎麼能這樣」、「好噁心，天啊！到底在幹嘛」。

不過其中有位被意淫的女網友在YouTube體育作業影片回應，「既然莫名其妙被你們發現這個影片 那幫我追蹤一下IG吧」，PTT網友則留言表示「10w觀看，財富自由了，認真做的影片沒人看」、「每天上傳體育影片就好」、「是男生很沒價值嗎？不然怎麼那麼不公平」、「體育作業，要變流量密碼了」、「流量密碼 開營利就賺翻了」。