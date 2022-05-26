開發金股東會推出的花鳥彩繪碗紀念品造成瘋搶，甚至在電商平台被高價轉賣，因彩繪圖像取自故宮「Open Data」又被網友稱為「故宮碗」。立委黃國書26日在立院質詢故宮院長吳密察時卻指出，60萬組的「故宮碗」供不應求，但故宮授權開發的青瓷手繪粉彩團花碗，去年至今竟只賣出6個。

透過「Open Data」免費取得的故宮花鳥彩繪圖像所製作的文創商品大受歡迎，黃國書認為由此可知故宮的IP是有市場的，然而故宮自有的青瓷手繪粉彩團花碗1年多來只售出6個；手繪黃地菊花對碗只售出17組，「明明社會大眾非常喜歡故宮圖像，甚至為了紀念品買開發金股票，故宮應好好檢討如何做商品，如何行銷」。

故宮院長吳密察坦言「故宮碗」叫好叫座，而故宮的同類商品成績卻不理想，應該檢討。吳密察也坦言並坦言故宮有瓶頸，分析與故宮合作的大公司如麥當勞或Hello Kitty的商品都造成轟動，主要是因為有很強的行銷管道，「我們做出來的不會不漂亮，但行銷不是故宮的強項，應該再多想辦法。」

吳密察並指出，故宮文創商品近2年收入下滑，很大的困難是參觀人潮因疫情而出現雪崩式下滑，從2019年的383萬人次到去年只剩41萬人次，藉由實體參觀人潮帶動的買氣不再，就需要在線上行銷、異業結合上再強化。立委張廖萬堅質詢時也指出，故宮是寶山，資源豐沛，但行銷推廣人才卻不足。

黃國書另指出開發金的這60萬組、上百萬件碗是由對岸的陶瓷工廠生產，商品的獲利不在台灣令人惋惜，對此吳密察也回應「感到挫折」。