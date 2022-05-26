軍友社理事長李棟樑8年任期今卸任。軍聞社提供

國防部副部長王信龍上將代表國防部長邱國正，頒贈李棟樑理事長紀念品。（軍人之友社提供）

軍友社今日召開第26屆社員代表大會，由理事長李棟樑主持，並進行新任理、監事改選，同時選出新任理事長，由黃呈琮接任，國防部副部長王信龍上將代表部長邱國正出席，頒獎感謝推動敬軍慰問工作的績優社團。

大會上午在臺北國軍英雄館舉行，李棟樑致詞時表示，自他接任理事長8年來，和全體理、監事與工作伙伴們一起打拚，從恢復敬軍團授旗、辦理國軍楷模國外參訪、發起企業敬軍活動及全國各界向國軍致敬餐會等，都是全體社員共同努力，讓國軍感受到軍友社的用心服務。

李棟樑指出，軍友社近年積極活化社產，用企業經營理念，多元活化處理，從合建桃園市站住商大樓、購買臺東英雄館土地、變更基隆市站土地使用區分為商業區，逐步調整各地區英雄館多元轉型，就是要創造社產價值，將增加的收益運用在敬軍活動、官兵眷（徵）屬急難病困慰助的任務宗旨上，永續軍友社的公益價值。

李棟樑說，8年任內1564場次的慰問活動中，到過各個外、離島及偏遠據點，看到國軍官兵在各項災害搶救、防疫、水庫疏濬及戰備訓練上的辛勞，印象深刻，雖然將要卸下理事長職務，但服務官兵的工作才要積極的展開，他自許為國軍的一份子，永遠做國軍最堅強的後盾。

王信龍表示，李棟樑任內帶領軍友社與時俱進，戮力推動社務革新，同時執行許多改善官兵福利、營造國軍形象的創舉，慰訪基層部隊達1564場次，慷慨解囊挹注勞軍款達4億餘元，始終秉持「走在最前頭，做到最後頭」的精神，為官兵無悔奉獻心力。

社員代表大會中，經由投票推選出新任理、監事，並由新任理事投票推選新任黃呈琮理事長，原任李棟樑理事長與新任黃呈琮理事長完成印信交接後，黃呈琮也邀請李棟樑擔任軍友社「永遠的榮譽理事長」，繼續協助軍友社推動服務官兵工作。