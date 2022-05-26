林佑星（右）矇眼玩遊戲誤闖張文綺胯下。（中視提供）

林佑星（左起）與「驕女姊妹」林萱瑜、曾智希。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》時常出外景，主持群的經紀人不論陰晴也都跟著藝人跑透透，這讓製作單位動念推出「我不要當保母抵抗賽」，孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮和豆花妹5位主持人中會有一個人要成為其他4位的保母，提供跑腿、撐傘等各種服務為期1個月，地獄般的懲罰讓主持群百般抗拒。

近來製作單位一連串的主題，像是吃春酒由主持人埋單、峮峮和豆花妹加入一週年「開寵花峮」等，讓主持群覺得被分化感情，峮峮語帶無奈說：「被分化到有點累了。」蔡黃汝也表示：「不能太認真，因為贏了又會被說我們（霸凌）。」

這集來賓除了「驕女姊妹」林萱瑜、曾智希，還有林佑星、張文綺、餅乾等，眾人分別要和《飢餓》5主持人搭配。遊戲關卡要藝人矇著眼睛，在指定範圍內找椅子，張文綺不光是速度快，找到後還幫隊友找，也因眼睛完全看不到，林佑星整個趴在地上爬行，還不小心誤闖張文綺胯下，最後張文綺還直接坐上林佑星的背，畫面看了好害羞。《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出。