壽險逢低進場加碼台股，仍趕不上4月的跌幅，據金管會26日公布最新統計，壽險投資的台股總市值4月底跌破2兆元，降為1兆9,349億元，創2021年1月之後，即15個月來的新低水位，當時台股是1萬5,138點的起漲點，壽險去年大幅實現台股資本利得，今年3月及4月有回補400~500億元，但仍趕不上台股4月下跌6.22％的速度。

壽險手中的台股市值下降，跌破2兆元，占可運用資金的占比，亦去年高點7.46％，4月降到6.5％，若與去年底台股站上1萬8千點相比，壽險持有的台股市值少了2,313億元。

同時間，壽險投資國外股票到4月底亦降到新台幣5,690億元，是2020年6月之後、22個月的新低，占可運用資金比重亦降到1.91％，與去年4月最高時期的7,119億元相比，減少1,429億元，主要也是因為美股今年以來重挫，及壽險公司有減持國外股票導致。

到4月底壽險業合計國內外股票市值部位降到2.5兆元，占可運用資金的8.41％，壽險4月國內外股票皆有加碼情況，即股市回檔時就會逢低加碼，累積未來獲利能量。

而升息趨勢下，壽險業亦積極加碼國外債券、國際板債券等，但因為債券殖利率反彈，評價減損，亦吃掉加碼幅度，因此國外投資單月僅增新台幣324億元，國際板單月則增1,340億元。

由於壽險公司國外投資加計國際板，不得逾可運用資金的65.25％，目前已有三家壽險公司介於60~65％之間，即已非常逼近滿水位。