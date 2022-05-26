從4月的劉畊宏毽子操，到5月的王心凌唱跳愛你，幾位台灣藝人先後在大陸颳起現象級的旋風，爆紅模式看起來有些雷同，都反映了大陸市場的爆發力、社群媒體的傳播力，至於在個人風格、歌曲特色、時代感上，則有所不同，放在兩岸關係的角度，也能帶來一些啟示。

●先看劉畊宏

1.疫下宅健身

全家都住在上海的劉畊宏，是在2022年4月12日晚上首次開直播跳健身操，在此之前的抖音內容，皆為日常生活的分享和親子互動，沒有健身操。在可能是偶一為之的初次嘗試，就獲得這麼大的迴響，一大關鍵就是剛好遇上上海封城，大家待在家沒法出門，正好帶動了疫情下的「宅健身」。

2.周杰倫摯友

周杰倫在全球華語樂壇的地位，就算多年不出新專輯，仍然無可撼動 ，譬如日前大陸音樂平台重播了周杰倫2013年、2019年的兩場演唱會，有將近1億人線上觀看，創下紀錄。而劉畊宏與周杰倫有深厚的交情，健身操的歌曲版權更得到周董授權可以隨便使用。劉畊宏能得到周董鼎力支持，在演藝圈能有這樣人脈和「特權」的人，可能沒幾個。

再加上劉畊宏在直播中，不時會分享與許多明星的互動故事，更曾不小心說溜嘴，透露周杰倫第三個孩子已出生。這些都是明星們私底下的生活互動，不是娛樂新聞版面的營銷內容，對觀眾而言更真實、更具吸引力。

3.中國風歌曲

這次最先爆紅的健身歌曲〈本草綱目〉，是周杰倫中國風的經典作品，除了節奏鮮明，歌詞也有濃厚的「愛國情懷」，像是「如果華陀再世 崇洋都被醫治 外邦來學漢字 激發我民族意識」，完美呼應了「中華民族偉大復興」的中共主旋律；又譬如〈龍拳〉歌詞寫到「我右拳打開了天 化身為龍；把山河重新移動 填平裂縫；將東方 的日出調整了時空」，有「龍」、「東方日出」等元素，也帶有民族主義色彩。

4.健身專業強

劉畊宏在當藝人之前，就已是專業的健身教練，每一套健身操都是經過專業設計，並會區分出難易度度，由簡至難，並不斷提醒要「循序漸進」別受傷；此外，劉在帶操過程還會說很多鼓勵的話，分享自己的勵志人生故事，互動感強，鍛鍊身體又激勵心靈，跟著專業教練在家跳操，還能省下去健身房的錢。

5.夫妻甜互動

劉畊宏太太Vivi王婉霏，和劉畊宏一起在直播鏡頭前跳操，夫妻甜蜜又自然的互動，不知羨煞了多少人。Vivi是選美小姐出身，顏值身材不在話下，但也沒有太重的「偶像包袱」，率真的表現，同樣圈了不少粉。

尤其在跳操過程中，Vivi代表的是廣大跟跳的學員，她臉上時常出現因為太累而痛苦猙獰的表情，這正是許多看直播跟跳的人的真實寫照，有很強的「共情」作用。

有次Vivi跳到一半，發現運動褲的大腿內側處，有個破洞，她直接在鏡頭前指著褲子破洞，說要去換褲子，留下劉畊宏獨自一人跳完整首。廣大女網友才發現，原來她們不只是劉畊宏女孩，更是Vivi女孩。劉畊宏後來也說，Vivi沒在一旁跟跳，讓他突然好像沒有安全感。此外，在劉畊宏爆紅的前幾天，兩夫妻幾次為了避開網路審查，一下剔腋毛，一下穿大衣跳操的趣聞，都讓人津津樂道。

總結起來，各種天時、地利、人和齊至，造就了劉畊宏的爆紅。

●再談王心凌

1.時代眼淚致青春

2004年發行的愛你專輯，18年前的老歌，歷久彌新，既有對凍齡的讚嘆，也有對青春的緬懷。

王心凌相隔18年再現經典歌曲愛你，睫毛彎彎、眼睛眨眨、馬尾甩甩，凍齡容顏、輕盈體態，青春甜美氣息絲毫未減。

「當年我高三，現在我三高」、「爺青回」(爺的青春回來了)...這些在大陸網路上被刷屏的留言，道盡了對青春的緬懷。在大陸音樂平台「屠榜」(前10名占了9首)、佔據多個社群媒體熱搜，這些網上看似虛的流量，也有辦法轉化成實的經濟力，當年一票男粉絲，如今都已從窮學生變成了社會中堅分子，播出節目的芒果超媒，成了「王心凌概念股」，應聲飆漲，有大陸網友就慨歎：「爺買的不是股票，是情懷！」

2.苦悶時代來點甜

王心凌爆紅，有很強的懷舊因素，不過若只放眼當下，也具意義。這兩三年來，全世界被疫情壟罩，打亂了所有人的生活步調，疫情下有多少苦難和無奈，天天在上演。在這樣的苦悶時代，需要一點慰藉，王心凌就像是為苦瓜汁滴上了幾滴蜂蜜。

3.懷舊經典台影視

「愛你」歌曲重新翻紅，王心凌當年演過的許多部偶像劇也被陸續翻出。早些年 (約2000~2010年) 台灣的偶像劇、綜藝節目和影視產業，可說是引領華人娛樂圈，許多馬來西亞、新加坡的華語歌手，想要出道也都要先從台灣發跡試水。在那個年代，多數大陸KTV的歌，還只有台灣繁體字版本的MV。現在即便康熙來了早就停播，不過那些台灣綜藝節目，已成為兩岸的80、90後所共有的回憶。

在近十年，隨著大陸政經等各方面實力的快速發展，也帶動了文化實力，兩岸在影視的軟實力也出現了消長。大陸劇「甄嬛傳」、「延禧攻略」在台灣都曾蔚為風潮，台灣的偶像劇成為一個時代的符號，當前不再風靡大陸，不過像是最近的〈想見你〉、〈我們與惡的距離〉等台劇，則在競爭激烈的大陸市場中異軍突起，獲得好評。

大陸影視軟實力的強勢崛起，讓民進黨政府嚴加戒備，害怕讓抖音、小紅書、愛奇藝等大陸影音平台「入侵」台灣，許多民進黨立委因而提案修法。

4.台灣元素時可見

除了劉畊宏、王心凌外，其實最近這幾個月在大陸抖音、快手等平台上，流行起來的台灣元素並不少見。

像是「誰的骨盆最端正」的魔性ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ舞 ，那是一檔幾十年前在台灣中視的老式健身操節目，可視為在劉畊宏毽子操火了之後的「番外篇」，最近在抖音上也引起模仿風潮，很多大陸網友說，這音樂和口號太魔性、太「上頭」(欲罷不能)，同時也讓很多大陸網友認識到，原來台灣在用的拼音是「注音符號」。

又譬如台灣饒舌藝人MC hot dog熱狗，幾年前的一首歌歌詞「台北下了雪，你說那是保麗龍」，不久前也突然在抖音被廣為模仿傳唱，很多大陸網友在問「保麗龍是啥？」(在大陸稱保麗龍為「泡沫」)，這也反映兩岸用詞大不同。

又譬如也是最近抖音在流行的「科目」系列舞蹈，其中的科目四的配樂，是資深台語歌手陳雷的經典歌曲〈歡喜就好〉，濃厚的閩南風旋律，正向樂觀充滿人生哲學的歌詞，也讓千萬大陸網友跟著樂曲唱跳。

●共通之處

前面談了劉畊宏與王心凌爆紅的不同因素，在個人風格、歌曲特色、時代感等，都有些差異，不過除了微觀層面差異，在一些宏觀的大背景，則有著共通之處。

1.大陸市場的爆發力

劉畊宏和王心凌重新翻紅，從大陸又紅回台灣，這是在兩岸影視文化中特別的現象。究其根源，在於大陸有14億人口的廣大市場，當市場夠大，廣告商就不會吝嗇，節目組就會有足夠的資源，有足夠資源就能找到優秀人才製作出優質節目，也能不計成本投入大場面或精緻的綜藝節目，激發出藝人的潛能。畢竟大陸就算不走資本主義，也是「社會主義市場經濟」，很大程度還是依循市場法則。

劉畊宏的抖音粉絲數，從4月中到5月底，短短1.5個月，從700萬飆升到將近7000萬人，這當中展現的市場爆發力，著實驚人。

2.社群媒體的傳播力

拜網路科技所賜，在這個社群媒體時代，傳播的速率早就不僅是一傳十、十傳百，而是「一傳萬、萬傳億」都有可能，當各路網紅都跳進來參與熱潮，流量與流量的碰撞，又會加乘出更驚人的宣傳效果。也因此讓劉畊宏和王心凌霎時成了「現象級」的存在。這放在20年前，智慧型手機、社群媒體還沒出現的時代，絕不可能產生這樣的傳播效應。

3.兩岸關係的潤滑劑

最近幾年，中美關係的對抗，加劇兩岸關係的不睦，大陸暫停了赴台自由行，疫情之下又讓兩岸人員往來變得更加困難。在此時出現劉畊宏和王心凌在大陸爆紅，某種程度也可視為兩岸關係的潤滑劑。可以喚起大陸民眾對台灣的美好情懷和記憶，或許也可以稍微緩解大陸網上的仇台言論。

大陸網上曾有這麼一句戲謔口號：「留島不留人，只留周杰倫；解放台灣島，活捉林志玲」。說不定在這一波 Cyndi baby boom後，會被網友改成「活捉王心凌」？

願甜心教主歷盡千帆，歸來仍是那抹甜！