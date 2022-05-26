疫情拖了兩年多，百業蕭條、人民生活困難，但是產險業者靠著防疫保單大賣獲利豐富，只是5月疫爆後，確診人數出乎他們的意料快速暴增。

面對大量增加的防疫理賠，產險業者根據疫情變化見招拆招，不斷找藉口拒絕理賠，主管機關金管會則是被動回應。

疫情迅速惡化，確診暴增，大多數病患沒有醫院可以求治，沒有新冠口服藥可吃，不大排長龍就做不了PCR，拿不到醫師的診斷證明，當然就無法申請理賠。

明知指揮中心即將在25日宣布「快篩陽即確診」後，產險公會竟然搶在24日公布理賠指引，對於保戶最不滿的「數位健康證明不能替代診斷書」部分，業者還是堅持要先查驗數位健康證明的真偽，仍要查核或請保戶提供其他證明，引起眾多保戶的不滿。

最後，還是金管會出面引用指揮中心的最新決定，即「將醫師確認快篩陽性即確診之檢驗結果，納入數位證明中」，因此，快篩陽性數位證明亦得作為確診理賠證明文件。

還有，絕大多數確診者無法拿到醫師開立的新冠口服藥，但產險業者竟然以此為藉口要求保戶，理賠只接清冠一號、輝瑞、莫沙東三種口服藥物證明。後來，還是金管會過問後，產險公會才說要研議，但至今沒有下文。

在沒有醫院收治的情況下，確診者大多無法住院，只能居家照護，連帶家屬也陪同隔離；這部分，產險業者也以居家照護不在保單條文內因此不能理賠，但金管會表示，隨著輕症、無症狀者變多，原本要到醫院接受醫療行為，如今在家也能自我照顧，因此，防疫保單放寬到居家照護者也能申請理賠，前提是須有醫療行為認定。至於哪些醫療行為會被認定？部分保險業者主張用藥才理賠，但產險公會還未形成共識。

作為產險業主管機關的金管會每次評論這波防疫保單之亂的原因，總是說是因為確診人數增加太快、防疫政策調整所致；但就像26日金管會記者會上，保險局在介紹外幣保單增長時還不忘提醒保戶注意「匯兌風險」，未來，金管會是否會要求產險業者在銷售防疫保單時也要加上「風險提示」？

對此，金管會保險局副局長林志憲表示，保險不同於投資，這次防疫保單爭議大，主要是因為確診人數增加太快。也就是不會要求防疫保單增加風險提示。