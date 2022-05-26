大陸全國台企聯昨日發布聲明，表示台灣「離境2年遷出戶籍」及選舉日前4個月返台居住，才能參加九合一投票的規定，將影響在陸20餘萬民眾的投票權。對此陸委會今（26）日回應稱，台商若在7月26日前完成辦理遷入登記，就有九合一大選的投票權，「選擇權在台商自己」。

陸委會副主委邱垂正今日表示，有關國人出國逾2年遭遷出戶籍，可能影響投票權的情形，主管機關內政部已多次依法說明。出境一定期間內必須依法辦理遷出登記，是為了確實落實「人籍合一」的制度。

邱垂正說明，地方公職人員選舉的核心是為了在地居民參與政治，自應了解地方事務，始能選賢與能。戶籍遷出之國人，如果在選舉投票日前4個月入境，並辦妥遷入登記，仍具有地方公職人員的選舉權。

邱垂正提醒在陸台商，如果有要在九合一投票的話，依法務必安排在7月26號前回台一趟，並辦理遷入登記完竣，就有九合一的投票權，所以「選擇權是在台商自己」。