台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009），26日召開股東常會，去年每股盈餘為1.7元，會中通過配發現金股利1.4元，股息配發率達82.35％，根據公司章程已由董事會特別決議於4月發放完畢。

股東會由董事長王炯棻主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表，以及盈餘分配案。榮剛去年全年合併營收87.71億元，稅後淨利8.37億元、歸屬母公司業主的稅後淨利為7.52億元、每股盈餘達1.7元，數據分別較2020年大幅成長224.65％、245.24％、240％。

榮剛表示，新冠疫情受到控制後，民生工業與基礎建設需求持續擴張，加上中國煉鋼減產與取消出口退稅補助、美國通過2兆元基建方案、俄烏戰爭產生轉單效應等，紛紛加速工具鋼與不鏽鋼的需求，進而帶動市場價格飆升。

王炯棻也在股東常會上，感謝董事與所有股東的支持，並且表示過去一年公司全體同仁投入相當多心力，包括疫情期間快速調整銷售策略，積極擴大工具鋼的市占，同時藉由實施精實生產與合金策略採購，使得成本管控得宜，進而擴大獲利空間，逐步將毛利拉升到27％，較2020年成長將近一倍。

另外，今年第一季的毛利率更持續增長到32％，創下歷史新高。不僅如此，最新公布的第八屆公司治理評鑑，榮剛更首度進入排名前5％。王炯棻說，做為永續經營的在地企業，公司將持續貫徹ESG承諾，以實質行動落實企業社會責任，繼續保持佳績。

展望未來，榮剛認為，短期內鋼鐵市場供需仍會與國際政經趨勢連動，工具鋼與不鏽鋼訂單可望維持熱絡，航太產業出貨較去年成長，備料速度有加快的趨勢，而且油氣產業需求也隨著原油價格上漲，加上外部因素，例如：美元匯率回升、海運費下降、取得美國232關稅豁免，皆為未來製造利多。榮剛目前接單暢旺，訂單能見度已達第四季，看好未來表現。