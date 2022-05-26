北京堅持封鎖清零，但所付出的經濟代價正在擴大。中國官方4月的數據顯示，除了零售額和工業生產雙雙衰退外，汽車、筆記本電腦等部分供應鏈的斷鏈危機也正在升高。分析人士指出，中國的防疫政策重創境內各產業的產能及供貨，也打擊投資及消費信心，更可能阻礙未來全球供應鏈的復蘇。

《美國之音》指出，中國封城防疫付出高昂的經濟成本，還可能引發供應鏈長期斷鏈。上海4月汽車銷售史無前例掛零，封城一個半月下來損失銷售額恐接近上千億人民幣。北京的商業顧問公司Sino Auto Insights董事總經理李圖受訪時表示，中國汽車業因各地停工、缺工和缺料，正面臨衝擊更大的供應鏈斷鏈危機。

報導說，除了汽車製造業，中國其他產業的供應鏈也因防疫管控措施而遭受衝擊。其中以在全球筆記型電腦市占率逾8成的台灣「電子五哥」──廣達、仁寶、緯創 、英業達及和碩，都以中國為主要的代工基地，但受到封城停工衝擊，各公司近期公佈的4月營收均呈高達2位數的衰退。

台灣工業總會大陸組組長黃健群表示，大陸清零政策對電子業的衝擊在未來2季恐逐步擴大，人員流動限制及工時難以規劃是目前生產線面臨的最大困境。台灣經濟學家吳嘉隆則表示，多數大陸廠商產能、營收下滑，反映封城對生產和出貨的短期衝擊，但各企業也只能停產斷供，別無他策。

報導指出，根據中國國家統計局公佈的最新數據，中國4月的消費零售額年減11.1%、工業生產年減2.9%、服務業生產指數也下降6.1%，而當月的全國城鎮失業率則攀升至6.1%，都是2年來最糟的情況。吳嘉隆認為，中國經濟因俄烏戰爭面臨下行壓力，現在加上封城引發的生產和就業困境，中國經濟前景恐籠罩在消費信心、投資信心、銀行信心、資產通貨緊縮等4大惡性循環的烏雲中。

在大陸的外資也面臨同樣困境，歐盟商會和美國商會5月初公佈的調查顯示，分別有23%的歐商與52%的美商已轉移或減少在中國投資。不過，香港的經濟學家認為，國供應鏈處於轉型階段，清零或生產線外移應只是短期衝擊，長遠來看，「紅色供應鏈」對部分產業仍具優勢。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生表示，勞工密集產業會往東南亞與其他工資比較低的地方移動，但是中國的物流、基建還有製造業供應鏈比較完備，仍可吸引高增值的製造業。經濟學人智庫分析師馬洛 (Nick Marro)也同意說，跨國企業短期內還不至撤離中國，但會同步擴大對東南亞供應鏈的佈局。預計中共要到秋天的20大後才會放棄清零，明年才會逐步放寬防疫措施。