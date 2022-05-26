好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互控誹謗的世紀官司越演越烈，本週即將進入「最後一戰」；但在此之前，安柏赫德這段期間的證詞漏洞百出，被發現與過去打官司時的證詞不符，因而遭英、澳國調查涉及「偽證」罪，恐讓她面臨牢獄之災。

根據英媒《每日郵報》，強尼戴普與前妻安柏赫德的官司現在衍生出「案外案」，強尼戴普2020年曾與英媒《太陽報》打官司，為在2018年4月一篇報導中誹謗他是「打老婆的人」開庭；當時安柏赫德是這場官司的證人，她在庭上聲稱，從強尼戴普那裡拿到的700萬美金和解金，一半捐給美國公民自由聯盟與洛杉磯兒童醫院，然而她在美國開庭時間接承認，自己沒有將這筆錢全部捐出去，所以英國政府要啟動偽證調查。

經過安柏在庭上所提供的假證據中，英國政府將針對安柏於2020年在英國高等法院的證詞來判決強尼戴普，而安柏自己則恐怕涉及「偽證」罪。此外，澳洲政府也針對安柏2015年的入境文件上說謊，非法攜帶她的狗入境；因此這場世紀誹謗官司仍尚未判決，安柏已將陸續另有其它官司纏身了。

安柏曾在法庭中公開一張「嘴角帶血」的照片，宣稱是被強尼戴普毆打所留下的痕跡，可是拍攝的時間跟她傳出被施暴的時間點不符而被返回證據，也曾心理醫生出來為她做證，卻被抓包不時她長期的心理醫生等謊言漏洞百出。

這對明星怨偶互控誹謗官司的審判來到最後階段，昨(25日)有更多不利於安柏的證詞再度浮現。美國八卦網站《TMZ》前狗仔崔梅因（Morgan Tremaine）出庭作證，表示安柏2016年5月27日在洛杉磯法院展現右臉瘀傷的照片，事實上是經過溝通的刻意擺拍。

更具殺傷力的是，安柏提交的「家暴照片」證據，大數據專家紐邁斯特（Bryan Neumeister）出庭作證，檢查後發現照片經過修圖軟體變造；法庭上也展現同張照片的三個版本，KB數、顏色都不同，必須經過「某種形式的轉換」；另外，在可交換圖檔格式（EXIF）中，也可以發現修圖證據；紐邁斯特強調，他當然無法指稱「誰變造了照片」，但能確認這些照片「並非原檔」。這場「世紀審判」27日將進行結案陳詞。