PLATTS報導，受制防疫干擾，買盤需求觀望、不振，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續區間盤整走勢。除EVA、PS持平，PP、ABS跌幅放大，下挫55美元、50美元；PE、PVC跌勢趨緩，PVC小跌10美元，PE下滑20～40美元。EVA三雄台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）及PS廠台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）營運疏壓。

分析師認為，上游原料除苯價相對走堅，支撐SM價格小漲，乙烯、丙烯報價趨緩，PVC、PE、PP成本支撐減弱。短線以供需壓力較少的PVC、EVA及PS相對持穩，加上一貫佈局條件的台塑、華夏（1305）、台化、台達化及國喬為追蹤標的。

大陸EVA因原料醋酸乙烯價格高位盤整，光伏料需求較好，增添一定支撐，惟價格處相對高位，下游對高價接受能力有限，續漲動力不足。但在原料乙烯價格趨緩之際，利差穩健提振勝出。

中國4月PVC粉出口數據再創新高，淨出口量超出市場預期，除出口印度優勢增加，土耳其、埃及、阿聯酋等出量也有提升，出口高位有力彌補國內需求不足，華東/華南倉庫庫存並未增加。

分析師表示，台塑6月PVC外銷報價下調130～150美元/噸，亞洲PVC價格跟進下行。隨著人民幣貶值和內銷PVC價格下調，5月PVC出口仍陸續接單，短期出口仍存支撐，且大陸5月下旬PVC企業檢修仍多，開工有望回落，貨源供應或階段性收緊。

此外，大陸SM因原料純苯價格偏強，5月產量窄幅增加；成本、壓力共存，價格震盪小漲。下游ABS產線復工，開工率有所上升，但生產商心態走軟，調降出廠價，加上防疫管控對華東部分地區影響較大，物流和生產影響打壓一定需求，報盤走跌。