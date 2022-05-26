台中市議員邱素貞表示，救護出勤次數與空跑率逐年增加，造成基層消防員相當大負擔。（林欣儀攝）

台中市議員賴順仁指出，消防人員除負責一般疾病、創傷救護，還得協助載送確診病患，呼籲維持一般救護量能。（林欣儀攝）

救護車滿街跑，其中有多少是「空跑」？議員邱素貞、蕭隆澤、賴順仁質詢指出，台中市近3年來救護服務出勤的頻率逐年攀升，目前每3分鐘左右就要出勤1次，其中的「空跑」率高達27％，嚴重浪費社會資源，呼籲消防局應設法降低「空跑」情況，讓救護車能協助真正需要者。

消防局長曾進財表示，目前已要求派遣人員先了解報案情況，藉由出勤前過濾的方式，盼降低空跑率。

邱素貞指出，台中市消防局2019年的救護出勤數達12萬8093趟、空跑率為21.7％，2020年出勤趟數攀升至13萬3292趟、空跑率也增加至25.3％，去年出勤次數13萬5056趟、空跑率更攀升至27.1％，年年都在增加，讓消防基層人員疲於奔命，消防局應提升緊急救護量能與服務品質。

蕭隆澤則說，若以去年救護出勤情況計算，每天出勤次數達370次，等於4分中就要出勤1次，且高達27％的空跑率，每4趟中就有1趟是做白工，基層人員會累死，消防局應加強宣導或設法降低空跑率。

賴順仁表示，最近疫情持續升溫，消防人員除了負責一般疾病、創傷救護，還得協助載送確診病患，據了解，目前消防局有23輛專責救護車，但考量接下來疫情會更嚴峻，建議應協調民間救護車或經認證的載具協助載送確診患者，以維持緊急救護的量能。

邱素貞說，救護車的主要職責應是供緊急傷患使用，有部分人將救護車當計程車，根本濫用社會資源，還有些「職業路倒」者占據救護資源，可能危害真正有需求者的生命安全，呼籲應將救護車回歸給真正需要急救者。

曾進財表示，多數空跑的情況，是因路人報案，消防員抵達後可能對方不願就醫，目前已要求派遣單位先要求報案者趨前了解，但有部分民眾不願意，另有部分雖患者不願就醫，但救護人員會協助處理傷口，這部分未來將會與空跑做區隔。