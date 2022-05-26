國民黨中常會25日正式提名立委蔣萬安為台北市長參選人，民進黨仍以衛福部長陳時中為可能的出戰人選，民眾黨可望由台北市副市長黃珊珊代表出戰。資深媒體人黃創夏表示，黃珊珊的民調已經直逼陳時中，「棄保」往往發生在第二、三名，如果接下來的狀況不利執政黨，陳時中會不會變成「2018的姚文智」？

黃創夏今(26日)在臉書談及對桃園市長選戰的看法，他認為，桃園選民一向都「看上不看下」：對大勢發展自有決斷，從來沒有被什麼地方派系牽著鼻子走；「拜會鬧笑話」的故事，「茶杯裡的風暴」無關痛癢。

另外，針對台北市長選舉，黃創夏分析指出，黃珊珊的民調已經直逼陳時中，甚至在誤差範圍內，更有戲！棄保往往發生在「2、3」名，如果接下來的狀況不利執政黨，陳時中會不會變成「2018的姚文智」？

網友紛紛表示，「民進黨只怕黃珊珊被棄保，票集中到蔣萬安那兒去，現在讓討厭民進黨那批人幻想黃珊珊會贏是個好策略，2018投柯的綠營現在很大比例變柯黑了，想投綠的人會改投黃珊珊？情勢大不同了」、「黃珊珊沒票啦，會被棄保」、「不可能，現在的棄保是藍白拖自己的事」、「視疫情而定，若能夠在9月底前壓下來，民進黨或許還有機會」。

2018年台北市長選舉，台北市長柯文哲與國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智「三腳督」，姚文智慘遭棄保效應，得票率僅17.3%。