本土疫情持續嚴峻，台南市長黃偉哲今天宣布，考量疫情仍未舒緩，5月30日至6月5日高中以下學校、公幼維持暫停實體授課，由於下周改線上上課後，距離暑假只剩3周，被問到是否可能提早放暑假？他說，暫時無此規畫，但會周周視疫情發展，進行滾動式檢討。
高中以下學校下周再延長1周遠距教學，由於不少家長認為，孩童未接種疫苗下，如疫情持續，一直維持線上上課下去，等同提早放暑假。
黃偉哲說，他原則上希望把這學期該上的課上完，孩子在暑假可同時複習，對於學習進度比較好掌握，但他也強調，還是會通盤檢討，如同有些學者稱疫情高峰期過了，說不定即可改採實體教學，但前提是保障孩子的受教權跟健康權。
他說，目前針對實體課程停不停課，採取周周動態檢討，如疫情高峰期過去、學童疫苗施打也衝高，說不定有機會改採實體上課，但目前因仍屬高原期，每天確診人數在8、9萬之間徘徊，仍需密切注意，不能夠大意。
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